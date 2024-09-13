台中旱溪排水魚群暴斃 惡臭難聞

旱溪排水在大里彩橋下方河段，上千條魚暴斃。（記者陳建志攝）

2024/09/13 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中旱溪排水在中游闢建了跨越兩岸的雲橋和彩橋，讓不少大里樹王里的民眾可以到對岸的水利園區散步、運動，不過有民眾昨天前往運動時，發現彩橋下方有上千條死魚，因天氣炎熱已經發出惡臭，因一旁就是公園，民眾前來公園聞到腐臭味都作噁，希望相關單位能趕緊查明原因，並派人將死魚清走。

疑雨停、水退後擱淺

環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，昨天上午接獲民眾通報旱溪排水有死魚，立刻派人到場查看，發現魚屍都在岸邊，且從上游一路綿延到下游，研判是這幾天午後的瞬間大雨造成溪水暴漲，但雨停、水退後，在岸邊的魚群來不及游回溪中造成擱淺暴斃，已經連絡水利局派人撿拾魚屍，避免影響環境衛生。

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旱溪排水近年推動康橋計畫等整治計畫，陸續完成上游日新橋到中游中投公路的整治，其中在積善橋和中投公路間，闢建串聯兩岸的雲橋和彩橋，讓大里和南區的民眾可以在兩岸騎車、散步，尤其是大里的民眾可以到對岸的水利園區散步。

昨天有大里民眾前往彩橋和中投公路間的河段運動時，聞到空氣中瀰漫一股難聞的腥臭味，仔細一看赫然發現橋下的岸邊散佈上千條的死魚，擔心是河川汙染，因天氣炎熱，希望環保局等相關單位能查明原因，並儘快派人將魚屍撈走。

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