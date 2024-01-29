台中市政路延伸工程 二期月底動工

市政路延伸第二標工程安和路至環中路段，長約1175公尺，將於元月31日動工。圖為完工示意圖。（中市府提供）

2024/01/29 05:30

議員憂農路中斷難進出 建設局：將搭配新建水路、下田便道降低不便

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕紓解台灣大道交通的市政路打通工程，第一標工程二○二二年已開工，第二標工程安和路至環中路段，長約一一七五公尺，預計元月三十一日動工，目標二○二六年底完工，尖峰可節省十五分鐘行車時間；不過，民進黨中市議員陳淑華擔心，動工後農路完全中斷，對於農民出入及農機具行駛動線要規劃完善，也要有交通配套；建設局表示，農水路及進出問題，工程已納入考量，將搭配新建灌溉水路、下田便道及鄰接道路維持原有功能，施工期間也將降低地方環境及交通影響，維護交通安全。

聯絡市區、工業區 紓解台灣大道車流

關係著台灣大道、朝馬路等交通車流的市政路打通正逐步進行，建設局說，市政路延伸工程自環中路、市政路口延伸至工業區一路，全長一九五○公尺，為讓建設加速且更有效率，工程分成兩標，第一標已於二○二二年九月開工，從工業區一路至安和路，預定今年底完工；第二標從安和路至環中路，全長一一七五公尺，預計元月三十一日開工，目標二○二六年底完工。

陳淑華指出，市政路延伸工程，聯絡市區、工業區重要道路，更有效紓解台灣大道車流，是居民及工業區員工所企盼，但擔心市政路延伸工程讓原有農路完全中斷，農民的出入及農機具行駛的動線要規劃完善，此外，因為安和路口工程施工容易發生車禍，應該規劃好相關交通配套，維護民眾行車安全。

國民黨市議員楊大鋐也表示，安和路為連結西屯、南屯重要道路，建議市府及施工單位派交警或義交協同該路段交通管制，以及引導施工大型車輛進出工地，以維護工地周邊交通安全。

建設局強調，一定會在工地派人指揮交通，維持好交通秩序。

台61線中彰大橋 31日龍井段雙向封閉

此外，公路局中區養護工程分局台中工務段正在進行「台六十一線中彰大橋改善工程」，其中南下線工程進行收尾階段，為了進行懸臂梁翼板施工作業，預計從一月卅一日晚上八點至二月一日上午六點，雙向全線封閉龍井路段共十小時，封路期間請依指示行駛平面替代道路。

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