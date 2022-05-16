西屯東大溪下游 又傳魚群暴斃

東大溪下游協和一橋至三橋有大量魚群暴斃，漂浮水面，臭氣瀰漫。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/05/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯東大溪下游再發生魚群大量暴斃事件！議員楊正中與議員參選人楊大鋐昨接獲里長通報，東大溪下游協和一橋至三橋有大量魚群暴斃，漂浮水面，臭氣瀰漫，今年已二度發生，懷疑是附近工廠趁下雨偷排廢污水造成，環保局指現場採水初篩並未發現異常，目前未發現違規排放廢污水，已啟動緊急應變措施，持續打撈清理，避免影響河川品質。

楊大鋐表示，東大溪魚群暴斃不是第一次，每年都發生二、三次，懷疑河邊有工廠偷排廢水，每次向環保局、水利局反映，都說是河川含氧量不足，魚群游進草叢中出不來缺氧等理由。

議員質疑工廠偷排廢水

協和里里長陳靖益說，里內成立河川巡守隊，五月十三日就有隊員反映安和路附近的東大溪下游協和一橋至三橋長達五百公尺的河道，有魚群在水中掙扎翻肚，隔天就見魚群大量暴斃；楊正中說，去年要求環保局在東大溪下游協和三橋安裝水質感測器監測，但魚群暴斃事件仍一再發生，要求市府應正視工廠偷排廢水問題，查明魚群暴斃真正原因。

環保局巡查 查無違規

環保局指出，十四日傍晚及昨日一早再派員巡查，均未發現違規排放廢污水，經採水初驗重金屬、溶氧、pH值、氰化物等均無異常，為釐清魚群暴斃發生原因，已採集魚屍及廢水送驗，另依排水路，將對水體周邊的事業列管稽查，若查獲污染事證，必將依法嚴懲。

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