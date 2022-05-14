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    司機確診 盧秀燕自我監測停行程

    台中市兒童莫德納校園開打三天，有近四千人完成接種。（市府提供）

    台中市兒童莫德納校園開打三天，有近四千人完成接種。（市府提供）

    2022/05/14 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕座車司機十三日確診，盧秀燕第一時間快篩陰性，因該司機十一、十二日休假，雖曾在十日上午與晚間執勤，但盧秀燕乘車車程未逾十分鐘，且與司機兩人全程戴口罩，台中市衛生局長曾梓展指出，市長雖有接觸風險，但不必居家隔離，盧秀燕昨起展開七天自我健康監測，雖正常到市府上班，但取消公開行程，市府各式會議改視訊會議進行，預計下週三恢復正常。

    市長快篩陰性 市府會議改視訊

    盧秀燕昨日有兩項公開行程，上午八點市府卻臨時通知取消，不久即傳出市長座車司機確診消息。

    台中新聞局長鄭照新指出，市長座車司機有輪替機制，該名司機十日上午與晚間執勤，但車程與市長同車均未超過十分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離，雖有接觸風險，但應未達密切接觸標準，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，均依防疫規範自主應變。

    預計下週三恢復正常

    曾梓展指出，目前中央規定確診者僅匡列同住家人須居家隔離，因此市長不必居家隔離，只須自我健康監測。

    盧秀燕昨日下午仍以視訊方式主持市府防疫記者會，針對各界關切校園接種兒童莫德納疫苗，她指出，原本台中市校園接種安排到六月十日，因應疫情升溫，接種期程縮短到六月二日前完成。

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