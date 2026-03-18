浴室血跡斑斑！台中驚傳雙屍命案 30歲情侶租屋處雙亡

台中驚傳情侶雙屍命案，警消到場發現兩人已明顯死亡。（資料照）

台中市西區一處出租套房18日晚間驚傳雙屍命案，一對年約30歲的情侶被發現陳屍在浴室內，兩人面朝下倒臥地面，身旁留有血跡，警消破門進入時已明顯死亡，警方初步研判，現場門窗均緊閉且沒有外力入侵跡象，不排除其中一方行兇後再輕生的可能，但詳細死因與事發經過仍待進一步調查釐清。

警方在18日晚間7時19分接獲報案，指西區五權五街一帶某住宅內疑似有人死亡。據了解，30歲方姓女子當天未正常到班，老闆聯絡不上人後相當擔心，通知親友前往租屋處查看，未料遲遲無人應門，只好報警求助，警消人員到場後破門進入，在小套房浴室內發現方女與30歲張姓男友倒臥地面，兩人身上均有血跡，已無生命跡象。

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警方立即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，初步檢視門鎖與窗戶均無破壞或外力闖入跡象，現場跡證完整保存，並同步調閱周邊監視器畫面及訪查附近住戶，以釐清兩人死亡前的行蹤與互動情形，目前全案已報請檢察官指揮偵辦，後續將透過鑑識與相驗結果釐清兩人確切死因及事發經過。

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