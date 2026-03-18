3/18 今彩539頭獎開2注！800萬獎落花蓮吉安、苗栗市

3月18日開獎的今彩539頭獎開出2注，獎落花蓮、苗栗。（本報合成）

3月18日開獎的今彩539頭獎開出2注，由花蓮縣吉安鄉北昌村自立路110號1樓的「幸福投注站」及苗栗縣苗栗市福星里福星街182號的「一路發投注站」開出。

第115000069期今彩539中獎號碼為「21、22、31、32、35」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共6697注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8359注中獎，每注可得50元。

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第115000069期39樂合彩中獎號碼為「21、22、31、32、35」。四合共開出12注，每注可得21萬2500元；三合共225注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0816注中獎，每注可得1125元。

第115000069期3星彩中獎號碼為「258」。壹獎共271注中獎，每注可得5000元。

第115000069期4星彩中獎號碼為「5280」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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