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    全聯台中大肚倉儲大火釀3死 目擊者聽到「蹦」如炸彈爆裂

    全聯新建中的倉儲（台灣善美的公司大肚生鮮處理廠），今天1時24分許發生大火，整棟4層樓廠房冒出熊熊烈焰及濃煙。（記者廖耀東攝）

    全聯新建中的倉儲（台灣善美的公司大肚生鮮處理廠），今天1時24分許發生大火，整棟4層樓廠房冒出熊熊烈焰及濃煙。（記者廖耀東攝）

    2024/12/19 17:11

    〔記者黃旭磊／台中報導〕全聯新建中的倉儲（台灣善美的公司大肚生鮮處理廠），今天1時24分許發生大火，整棟4層樓廠房冒出熊熊烈焰及濃煙，隔壁10多公尺飲料店及雜貨店商家在發生時聽到「蹦」一大聲響，老闆形容「好像炸彈爆裂」，天色瞬間「黑天暗地」（台語：天空黑暗），需逃到陽台否則無法忍受悶燒臭氣。

    台中市消防局搜救人員表示，下午3時44分在4樓發現2名人士已無呼吸心跳，連同稍早下午2時3分從4樓逃生的45歲男性工人，送至沙鹿光田醫院急救無效，目前已知有3人罹難。

    工廠旁10多公尺有一家飲料店，男老闆說，當時有聽到「蹦」一大聲響「好像炸彈爆裂」，之後看到烈焰竄出，開始聞到受不了的味道。飲料店隔壁雜貨店老闆娘躲在室內，聞到濃煙後跑到沙田路，老闆娘說，頓時天色瞬間「黑天暗地」（台語：天空黑暗）沒有陽光，需逃到陽台否則無法認受悶燒臭氣。

    老闆娘向本報表示，外勞一直走來走去逃生，工人也跑進來借口罩，空氣太差了好像地下室有燒保麗龍，有毒蠻恐怖的，趕緊拉下鐵門，趕快跑到頂樓去比較通風。

    全聯新建中的倉儲（台灣善美的公司大肚生鮮處理廠），今天1時24分許發生大火，整棟4層樓廠房冒出熊熊烈焰及濃煙。（記者廖耀東攝）

    全聯新建中的倉儲（台灣善美的公司大肚生鮮處理廠），今天1時24分許發生大火，整棟4層樓廠房冒出熊熊烈焰及濃煙。（記者廖耀東攝）

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