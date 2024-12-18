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    首頁　>　臺中市

    本月第2起！台中又見「裹被」男陳屍公園溜冰場 疑低溫猝死

    台中市北區英士公園溜冰場，今天上午發現男子裹著棉被躺臥該處已身亡。（民眾提供）

    台中市北區英士公園溜冰場，今天上午發現男子裹著棉被躺臥該處已身亡。（民眾提供）

    2024/12/18 19:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區英士公園溜冰場，今（18）日上午發現一名男子裹著棉被躺臥該處，已無生命跡象，警消趕抵確認已明顯死亡，未送醫，這是月初以來類似狀況的第二起，前一起地點在一中商圈附近的天橋下，2案死因不排除因氣溫驟降，導致身體不適引發猝死。

    今天上午11時許，台中市北區英士公園溜冰場建物旁，45歲黃姓男子被發現裹著棉被躺臥在該處，已無生命跡象，消防人員到場救護時，確認黃男明顯死亡，並未送醫，已報請檢察官會同法相驗，以釐清死因。

    這是月初以來類似狀況的第二起。本月1日下午4點多，台中市北區知名一中商圈附近的雙十路與錦南街口天橋下，有民眾行經發現66歲賴姓男子裹著棉被躺臥該處，疑已無生命跡象，嚇得立即報警處理，消防人員到場救護時，確認賴男已明顯死亡，並未送醫，警方現場勘驗未發現外力介入的跡象，已報請檢方完成相驗。

    這2起裹被案的死者疑都是街友，死亡可能與氣溫驟降戶外低溫有關。

    本月1日下午4點多，一中商圈附近的天橋下也發現裹被男屍。（民眾提供）

    本月1日下午4點多，一中商圈附近的天橋下也發現裹被男屍。（民眾提供）

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