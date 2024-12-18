打造員工幸福職場 台中市府新設員工托嬰中心

台中市府新設員工托嬰中心，48人超幸運可跟子女一起上下班。（記者蘇孟娟攝）

2024/12/18 13:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市在市政府內設立附設員工子女托嬰中心今開幕，從百餘名符合資格的市府員工子女中抽籤，有48名育有2個月到2歲幼兒的員工搶得頭香，未來能直接跟子女上下班，不必趕著送托後再上班；台中市長盧秀燕強調，這是中台灣政府機關首個成立的附設公托，未來會在豐原的市府第二辦公處陽明大樓也再設立，讓員工就近托育，打造員工幸福職場。

盧秀燕指出，台中市人口破285萬，是全國第2大城市，台中的生育率及年輕化程度在六都中排第2名，目前新市政中心有3200名員工，有托嬰需求的20歲到40歲的員工家庭逾百個，為讓員工能就近托嬰子女，她進階推動「幼托2.0職場托育」，讓年輕人願生樂養，幸福職場再升級。

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台中市人事處長沈德蘭指出，自去年下半年起盤點市政大樓可用空間，市府成立跨局處推動小組，在市政大樓文心樓一樓打造附設員工托嬰中心；建設局長陳大田指出，包括中央及台中市各負擔一半，共斥資1千餘萬元裝修而成；沈德蘭指出，符合資格的員工約有百餘名，日前抽籤有48名員工子女可自25日起正式送托員工子女托嬰中心。

人事處指出，員工子女托嬰中心收托對象是2個月到2歲的嬰幼兒，收費比照一般公托收費，月費8500元，但有政補助7000元，家長每個月只要繳交1500元。

搶得頭香的家長說，能抽中送托實在太幸運，未來上下班能直接接送小孩，不必送托後再趕上班，或下班趕著接小孩，中午休息時還能就近去了解子女的動態，實在太方便了。

台中市府新設員工托嬰中心，48人超幸運可跟子女一起上下班。（記者蘇孟娟攝）

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