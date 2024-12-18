豐原復興商圈辦年貨大街傳異見 經發局將召開公聽會

豐原復興商圈舉辦年貨大街傳出反對意見，經發局將召開公聽會盼達成共識。（記者歐素美攝）

2024/12/18 12:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原復興商圈將舉辦年貨大街，但傳出有民眾反對，復興商圈主委楊茂松表示，100家連署僅8家反對，以大型連鎖店業者為主，逾9成商家都贊成；經發局長張峯源表示，目前地方正反聲音都有，近日將召開公聽會聆取地方意見，希望能達成共識。

台中市豐原區復興商圈主委楊茂松日前表示，預計明年1月17日（農曆12月18日）到2月2日（農曆大年初五），首次舉辦「豐原復興商圈年貨大街」，將設置112個攤位，販售南北貨、特色小吃等，活絡商圈。

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楊茂松說，復興商圈早期店家林立，每逢假日節慶周邊道路擠得水洩不通，但大環境景氣不好，店家數量不如當年，許多店面待租或變成夾娃娃機店，商圈逐年萎縮。日前慈濟宮舉辦百年建醮大典，在信義街舉辦期間限定市集，廣受遊客好評，更被喻為「廟西夜市」，商圈希望延續這股熱潮，找回以往榮景、活絡復興商圈。

楊茂松表示，經調查商家意願，100家有92家同意，逾9成以上；僅8家反對辦理年貨大街，主要以大型連鎖店為主。

經記者查訪，附近小吃攤對舉辦年貨大街幾乎都表示樂觀其成，希望再造廟西夜市的熱鬧景象；一家服飾店業者也表示，這幾年復興商圈逐漸沒落，很不景氣，店家都希望辦次年貨大街試試，看能不能起死回生，不過，有些住家或房東，可能因車子出入不便，反對舉辦年貨大街。

經發局長張峯源表示，目前地方正反意見都有，20日將邀集正反意見雙方、里長、議員及相關市府單位等召開公聽會，希望能達成一致共識。

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