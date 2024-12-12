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    假單涉案員警群組開轟 中市警局長：沒有警友站可以關說

    中市假單事件涉案員警開轟，警察局長李文章表示，違法就是違法（記者蘇金鳳攝）

    中市假單事件涉案員警開轟，警察局長李文章表示，違法就是違法（記者蘇金鳳攝）

    2024/12/12 10:50

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    台中「白單改紅單」風波釀風暴 涉案警開噴引基層共鳴

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中地檢署9月偵辦台中市警第六分局官警涉嫌接受關說「白單改紅單」，帶回12人，12月10日二度搜索，再傳喚通知23名官警到案，涉案楊姓警員在群組具名質疑是「行之有年？抑或是單純西屯所個案」，更暗指警友站角色；警察局長李文章今天面對市議員鄭功進在市議會的質疑時表示，員警違法就依法偵辦，沒有警友站可以關說，有具名就依規定來調查。

    中市六分局西屯所「白單轉紅單」案件被傳喚的員警達30多名，而涉案楊姓員警在群組具名質疑，此次假單事件是「行之有年？抑或是單純西屯所個案，各位長官及學長姐內心應該有個底吧？」「「依法行政大家都懂，但在依法行政的部門內還有個『警友站』，派出所沒資源沒預算，分局給不了，要派出所自己找『地方人士』要資源，地方人士不會因為繳了警友費而靠勢嗎？」

    對此，警察局長李文章今天受訪表示，白單轉紅單事件沒有行之有年，從地檢署偵辦動作就知道，員警有違法就依法偵辦。

    此案今天在市議會也受到市議員鄭功進的質詢，員警具名炮轟，警友站的角色受質疑，警局應該說清楚。李文章則表示，員警違法就依法偵辦，沒有警友站可以關說，既有具名就依規定來調查。

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