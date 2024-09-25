保留8年「沾精液衛生紙」 彰化檳榔西施第3度告已婚男客性侵敗訴

高等法院台中分院也質疑小芳案發後與吳男聯繫頻繁，違反常理，再度判決吳男無罪。（記者張瑞楨攝）

2024/09/25 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣檳榔西施小芳曾2度控告已婚吳姓男子性侵害，都未獲起訴，她又於2022年持保留將近8年「沾有精液衛生紙」，第3度控告吳男性侵害，她還強調是打掃房間發現衛生紙，「吳男過的幸福，自己卻過的不好」而提告，衛生紙檢驗出吳男基因，卻沒有小芳基因，彰化地院一審認為，小芳事後還頻繁聯繫吳男，向吳男借健保卡去看病拿藥，顯然有違常理，判決吳男無罪，檢方上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，維持吳男無罪，可上訴三審。

判決書指出，彰化縣已婚吳姓男子於2014至2015年間，經常光顧檳榔西施小芳（化名）的檳榔攤，小芳多年前曾兩度指控吳男性侵害，彰化地檢署都沒有起訴，她第三次指控，自己與吳男於2014年9月至11月間某日喝酒，她酩酊大醉，意識不清，被吳男伺機性侵害1次得逞，她醒來發現下體疼痛，吳男正在旅館房間浴室內盥洗，她遂以衛生紙擦拭陰道流出的體液後，留存該衛生紙，時隔將近8年，她清理房屋時見到衛生紙團，回憶起被性侵害一事，遂於2022年8月報案，彰化地方法院依乘機性交罪起訴吳男。

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彰化地院審理時，吳男承認與小芳發生性關係，但卻辯稱是兩情相悅（婚外情），小芳當時清醒，律師則辯護說，事發之後小芳還委託吳男去拿藥，或每月借吳男的健保卡至診所拿藥，且於案發兩人頻繁聯繫，於2015年、2016年通聯次數更分別達156次、136次；如果吳男有性侵害犯行，小芳提出沾有被告精液的衛生紙，未經特別保存，卻能於8年後後驗出吳男精液DNA，但未驗出小芳本人的DNA，實在有違常情。

針對衛生紙保存8年，為何沒有小芳的基因（DNA）？刑事局答覆彰化地院，能否檢出女生DNA型別，則視有無擦拭、擦拭力道、方式、男性及女性DNA含量比例等因素而異。

法院質疑，小芳指控被吳男性侵害，事發後卻借用吳男的健保卡到診所拿藥，共有62次之多，且2014年9月至2018年9月，每月都有數次的通聯紀錄，另外，法院傳喚社工作證說，小芳告訴社工，2022年6月搬家，在整理房間時，看到那包以塑膠袋裝著沾有精液的衛生紙，就想到她被性侵的事，看到吳男臉書貼文，覺得為何對方過的如此幸福，自己卻過的不好，才會致電社工告知此事。

另外，法官認為，小芳於警訊說自己罹患憂鬱症，但治療過程中，沒有向醫師提到遭性侵害之經過，小芳用吳男健保卡在該診所拿藥，病名均為廣泛性焦慮症，上述證據與證詞，都不足以證實吳男性侵害，判決吳男無罪。

彰化地檢署上訴二審，指如非性侵害，小芳為何保存衛生紙達8年之久？聲明撤銷無罪判決，改判適當之刑。

高等法院台中分院看法與一審相同，並質疑小芳事後還向吳男借健保卡與頻繁聯繫，這段時間甚至橫跨小芳指控另2次性侵害的時間（小芳指控吳男於2015年初與年中性侵害，檢方不起訴），與常情有違，據此駁回檢方上訴，維持無罪判決，可上訴三審。

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