東海大學學生自發性到「公車撞女大生事故地點」進行靜默繞行。（記者廖耀東攝）

2024/09/25 13:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學2名女學生22日晚間過馬路時遭左轉公車撞上，其中會計系大三林姓女學生魂斷公車輪下，「行人地獄」再釀禍，引爆民眾怒火，東海大學逾20名學生與行人零死亡推動聯盟等團體，上午重返事故現場「過馬路」，抗議台中市府「複製貼上」的改善作為，無助保障行人安全，學生怒問「這次是不是又要草率解決，不把學生當一回事」。

台中市交通局則指出，為強化監督作為，已自23日起與客運業者在多處路口實施聯合稽查，交通局也將持續派員至高風險路口進行稽查作業，倘發現公車未落實路口轉向停看行將進行開罰，督促公車駕駛依規行車，另為提升業者對於行人安全重視，交通局將與業者簽訂的免費乘車契約再增訂重大事故相關罰則，並預計於今年底前完成增訂作業

台中市2年前發生轉彎公車撞上正在過馬路的一家3口，釀母子2死、獨留外籍丈夫的憾事，日前再發生東海大學女大生魂斷公車輪下，「行人地獄」悲劇一再發生，包括行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會、貓頭鷹交通書等團體與東海大學學生會、法律系、政治系等學生代表，今日重返事故現場，逾20名學生在事故路口高喊「交通有問題，學生要發聲」、「落實交通平權」、「路口要停讓、人行道要外推」、「巨業好危險、學生要安全」等口號。

學生更在事故路口一起「過馬路」，除憑弔因事故失去性命的女大生，更以實際行動訴求籲台中市政府通盤檢討，加強道路規劃、提升公共運輸安全，勿讓悲劇再發生。

包括東海大學研究生聯合會副主席呂紹齊、政治系學會長陳芝羽與社會系學會長陳翔庭均指出，2年前公車撞上一家3口釀2死的悲劇，當時台中市府提出的因應之道，跟這次事故後所提的罰款、記點、召回駕駛教育訓練、檢討易肇事路口、安裝行車安全輔助系統等5項措施，根本大同小異，因應之道「複製貼上」，差別只有罰款金額不同，市府只會「說重話、重罰」，卻又有公車「載走了」滿懷夢想的少女，十足諷刺。

學生代表與行人零死亡推動聯盟中部辦公室主任黃筠倧更憂心，市府事故後雷同的處置，只是把例行管理措施增加舉辦頻率，壓力轉嫁給靠依賴市府補助的公車業者甚至司機，結果造成司機流動高、招不到司機、公車班次不穩、司機超時工作等「弱弱相殘」的循環，根本無助改善問題，學生與行人依舊陷入沒有安全的交通環境。

學生怒問，台中市府每次都只見草草的改善、草草的解決，數月後就遺忘，「這次是不是又要草率解決，不把學生當一回事」。

東海大學2名女學生22日晚間過馬路時遭左轉公車撞上，其中會計系大三林姓女學生魂斷公車輪下，「行人地獄」再釀禍引爆民眾怒火，東海大學逾20名學生與行人零死亡推動聯盟等團體上午重返事故現場「過馬路」，抗議台中市府「複製貼上」的改善作為，無助保障行人安全，（記者廖耀東攝）

女大生魂斷公車輪下，東海大學逾20學生事故現場「過馬路」抗議。（記者蘇孟娟攝）

東海大學逾20名學生與行人零死亡推動聯盟等團體，上午重返行人遭撞死事故現場「過馬路」，抗議台中市府「複製貼上」的改善作為，無助保障行人安全，學生怒問「這次是不是又要草率解決，不把學生當一回事」。（記者廖耀東攝）

東海大學逾20學生重返女大生遭公車撞斃事故現場呼口號抗議。（記者蘇孟娟攝）

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