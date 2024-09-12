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台中幼兒園又出事！男童遭女老師掐臉、抓傷全身多處瘀青 家長怒提告

教室監視器畫面發現，男童疑似哭鬧掙扎，廖姓女老師用手掐住男童兩旁的臉頰。（江和樹提供）

教室監視器畫面發現，男童疑似哭鬧掙扎，廖姓女老師用手掐住男童兩旁的臉頰。（江和樹提供）

2024/09/12 16:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中又傳幼兒園疑不當管教！一名就讀南屯某幼兒園的男童，本月2日在學校時不知何故遭一名廖姓女老師掐住臉頰、抓上臂「拎」進教室，造成男童脖子、胸部大片瘀青，家長發現驗傷提告，並向民眾黨台中市議員江和樹陳情，江和樹調閱監視器認為該名老師已不適任，要求教育局提高罰則；市府教育局則表示，該名老師已經暫時停職接受調查。

這名男童的家長表示，本月2日下午4點多到幼兒園接小孩時，廖姓老師主動承認，是自己造成兒子脖頸部受傷，但過程中除一再指責兒子的錯誤外，都沒有對造成孩子受傷表達歉意和關心，態度讓人十分反感，因此當晚就帶兒子去驗傷，發現右頸和前胸都有挫傷，已經到警局報案提告。

民眾黨台中市議員江和樹今天也公布廖姓女師對男童不當對待的2段影片，其中1段為男童坐在椅子上，廖師面對他跪在地板上，男童疑似哭鬧掙扎，廖女以手掐住男童兩側臉頰，讓男童無法亂動，手法相當粗暴；另1段畫面則是廖女以手抓住男童手腕的部位，另一手則抓住男童右手上臂，將他從外面「拎」進教室。

江和樹今天表示，本月3日接獲家長陳情，陪同家長到幼兒園調閱監視器畫面，發現這些令人心疼的畫面，包括捏小孩嘴巴搖晃、提線偶般拉扯小朋友等。要求教育局，這樣的老師已不適任，為維護當事人及其他小朋友的安全，這樣的老師不能留在教育界殘害國家幼苗，因台中幼兒園類似狀況一再重演，要求教育局要提高罰則，才能發揮警示效果。

市府教育局指出，9月3日接獲家長反映該私幼教保服務人員疑似不當對待幼生，全案已進入調查程序並要求行為人暫時停職靜候調查。並再次重申，幼兒園應營造關愛、健康及安全的學習環境，教保人員也應該以溫暖、正向的態度管教幼兒，將持續督導幼兒園確實維護幼兒安全，關注其身心需求，以提供友善教保環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

教室監視器畫面發現，廖姓女老師以手抓住男童手腕，另一手則抓住男童右手上臂，將他從外面「拎」進教室。（江和樹提供）

教室監視器畫面發現，廖姓女老師以手抓住男童手腕，另一手則抓住男童右手上臂，將他從外面「拎」進教室。（江和樹提供）

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