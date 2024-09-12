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大甲溪發電廠維持水質潔淨 在德基水庫放流2.2萬尾魚苗

大甲溪發電廠維持水質潔淨， 在德基水庫放流2.2萬尾大頭鰱魚苗。（圖由台電提供）

大甲溪發電廠維持水質潔淨， 在德基水庫放流2.2萬尾大頭鰱魚苗。（圖由台電提供）

2024/09/12 16:13

〔記者歐素美／台中報導〕台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年辦理魚苗放流活動，今年在德基水庫放流大頭鰱魚苗共計22000尾，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，以水力電廠來說，魚苗放流可以維持水庫水質的潔淨及河川生態平衡，是環境保護不可或缺的一環。

台電公司自1997年起，每年輪流於馬鞍壩及德基水庫等地放流在地魚種，如草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、台灣鯝魚及石賓等，截至今年共計放流86萬4600餘尾。

今年的魚苗放流活動，由大甲溪發電廠廠長黃陵育偕同和平區公所、區民代表、里長、社區發展協會、和平區內機關團體、大梨山地區主要社團、仕紳等地方人士，還有梨山國中小、平等國小師生及電廠同仁共約100人，在德基水庫放流22000尾大頭鰱魚苗，期許孩子們藉由放流魚苗的實體行動，從小扎根生態保育的觀念。

黃陵育表示，為提高魚苗存活率，由養殖場載運至水庫過程均以氧氣供應，到德基水庫後尚需使魚苗適應水溫後再進行分批放流，歷經約1小時，才順利完成魚苗放流作業。大甲溪是中台灣母親之河，涵養蘊育無數生命，獨特的水文成就大台中的文化與生活，為維繫生態的平衡，在水庫放養魚苗活動，為環境與生態永續盡一份心力。

國小學童也來放流魚苗，讓生態保育的觀念從小扎根。（圖由台電提供）

國小學童也來放流魚苗，讓生態保育的觀念從小扎根。（圖由台電提供）

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