中市府救治收容野生動物後野放 審計處質疑違害本土種

林業保育署台中分署日前於筏子溪濱溪帶架設紅外線自動相機拍攝到石虎影像。（林業保育署台中分署提供）

2024/09/02 18:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多山因而蘊育多種野生動物，審計部台中市審計處表示，市府雖有辦理野生動物救傷及暫時收容計畫，以救治野生動物，但是部分危害本土生態之外來入侵物種，於救治及暫時收容後即逕予野放，將會危害本土物種，同時也質疑中市府未訂定石虎保育計畫及石虎熱區範圍。農業局表示，外來入侵物種於救傷後均不予野放，其餘本土物種均視動物恢復狀況予以持續收容或野放，以維護台中市生物多樣性。

台中市審計處表示，農業局2021至2023年近 3年度獲農業部所屬單位補助辦理野生動物危害農業防治計畫、生物多樣性保育及入侵種管理等計畫，編列預算計3734萬餘元，執行數3077萬餘元。

審計處指出，經查執行情形，核有尚未依台中市石虎保育自治條例訂定石虎保育計畫及石虎熱區範圍，允應儘速辦理，以有效保育瀕臨絕種之石虎族群。

此外，審計處指中市府辦理野生動物救傷及暫時收容計畫，以救治野生動物，但部分危害本土生態之外來入侵物種，於救治及暫時收容後即逕予野放，應該要設法適當處理方式，以免危害本土物種。

農業局則表示，台中市每年救傷的野生動物逾3千案，所救助的受傷野生動物大多是民眾無預期拾獲，送往專業協力NGO團體台中市野生動物保育學會進行救傷收容，外來入侵物種於救傷後均不予野放。

至於台中市石虎熱區範圍及石虎保育計畫，農業局表示，已於今年度台中市石虎保育委員會第一、二次會議，分別通過台中市石虎熱區範圍及台中市石虎保育行動計畫，保育瀕臨絕種野生動物石虎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法