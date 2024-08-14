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台中萬和宮中元普度1800桌 1283桌做慈善、得標供品出爐

萬和宮事務人員連日來執行中元普度先期作業。（萬和宮提供）

萬和宮事務人員連日來執行中元普度先期作業。（萬和宮提供）

2024/08/14 17:24

〔記者許國楨／台中報導〕中元普度將屆，台中市南屯區知名萬和宮今天指出，今年普度法會代辦普桌創新高，高達1800桌，創歷年新高，其中1283桌不領回的供品，將轉送慈善團體，而供品內容則採公開招標方式決定，也在近日已開標，普桌內容物相當豐富，也獲得信眾好口碑。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮有340年歷史，中元普度是年度重要法會之一，規模盛大、莊嚴隆重，備受注目，而萬和宮從2009年開始接受信眾委託代辦普桌供品，今年多達1800桌，超出預估的1600桌，創歷年新高，如果加上當天其他信眾自備供品參加的，可望超過2000桌。

萬和宮事務人員連日來執行先期作業，包括整理、核對普度法會登記名冊，黏貼普度旗的編號及信眾姓名，普度供品每年都透過公開招標決定，今年也不例外，日前由參加的三家廠商提供實物，由萬和宮董監事評選，採取無記名投票，當場開標結果，由某公司獲得13票勝出。

得標供品包括桂格美味三合一麥香減糖、佛祖牌新竹純米米粉、義美煎餅、盛香珍酵母蘇打餅乾、愛之味蔭瓜及土豆麵筋、三興茄汁鯖魚、爭鮮玉米粒、統一肉燥風味大號、四季釀造醬油、舒跑、得意的一天100%純葵花油、三好米池鮮米真空包裝、公賣局紅標純米酒、台鹽高級碘鹽、台糖二砂、綠豆及薑等18項，頗獲信眾口碑。

至於莊嚴隆重的中元普度法會，從前一天、農曆7月14日晚間10時請神、安神位， 11時（子時），全體董監事敬拜三界公及恭祝地官大帝聖誕，安地基王、孤魂，揭開序幕。

今年的中元普度供品，同樣透過公開招標決定。（萬和宮提供）

今年的中元普度供品，同樣透過公開招標決定。（萬和宮提供）

今年的供品內容豐富，頗獲信眾口碑。（萬和宮提供）

今年的供品內容豐富，頗獲信眾口碑。（萬和宮提供）

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