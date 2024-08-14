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全台首座！綠建築結合清潔隊部 台中東勢綠資材中心啟用

東勢綠資材中心是全台首座綠建築結合清潔隊部的建物。（記者張軒哲攝）

東勢綠資材中心是全台首座綠建築結合清潔隊部的建物。（記者張軒哲攝）

2024/08/14 16:29

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市山城地區農林業發達，產生許多廢樹枝，農民習慣在地燃燒方式去化，卻會產生環境污染，環保局在東勢成立台中市第三座綠資材中心，今日舉行啟用典禮，藉此減少廢木清運里程，給廢樹枝正確的去化管道，每月可處理約1000公噸廢樹枝。

今日啟用典禮由東勢區東新國小扯鈴隊表演拉開序幕，台中市政府秘書長黃崇典、環保局長陳宏益、和平區長吳萬福、前台中市議員兼市政顧問蘇慶雲及冉齡軒等人出席外，立法院副院長江啟臣、市議員吳振嘉、蔡成圭服務處代表也到場共襄盛舉。

黃崇典指出，目前台中市共有文山、大甲、東勢3座綠資材中心，各分布於山、海、屯區，讓廢樹枝能夠分散處理，未來將透過機關相互合作，協助處理廢樹枝，減少民眾露天燃燒及清運里程，降低環境污染及碳排放量，達成資源再利用及循環經濟目標。

環保局在東勢區成立台中市第三座綠資材中心，減少廢木清運里程，給廢樹枝正確的去化管道。他說明，廢樹枝破碎後的木屑可舖設在果樹空地抑制雜草，也能與土壤混和，改善土壤性質，更可做為鍋爐燃料，減少煤炭使用，期盼山城民眾踴躍申請，讓廢樹枝被妥善再利用，落實循環經濟理念。

東勢綠資材中心園區結合清潔隊部工作環境改善，是全台首座黃金級綠建築結合清潔隊部，總計斥資3800萬元整建，占地約1公頃，保留100多棵既有老樹，周遭環境經過妥善整理後，除可提供清潔隊員更好的辦公空間外，也能成為在地居民休閑遊憩的公園綠地。興建過程在保育既有老樹及自然環境的前提下，讓建物與現有生態共存。

東勢綠資材中心啟用 。（記者張軒哲攝）

東勢綠資材中心啟用 。（記者張軒哲攝）

東勢綠資材中心是全台首座綠建築結合清潔隊部的建物。（記者張軒哲攝）

東勢綠資材中心是全台首座綠建築結合清潔隊部的建物。（記者張軒哲攝）

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