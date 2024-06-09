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端午吃粽子一定要配東泉辣椒醬！ 盧秀燕盲猜猜對

台中市長盧秀燕在臉書玩盲猜東泉辣椒醬，成功猜對不同縣市的5種沾醬。（擷取自盧秀燕臉書）

台中市長盧秀燕在臉書玩盲猜東泉辣椒醬，成功猜對不同縣市的5種沾醬。（擷取自盧秀燕臉書）

2024/06/09 14:04

〔記者歐素美／台中報導〕端午吃粽子一定要配東泉辣椒醬！台中市長盧秀燕今天在臉書發布短視頻，嘗試不同縣市的5種醬料，成功猜對台中東泉辣椒醬、台南東成辣椒醬、雲林北港花生辣醬、屏東金松辣椒醬及基隆丸進辣椒醬等5種獎料，還忍不住傲驕地說，她參加過百萬小學堂猜對9題，「媽媽是知識王」！

盧秀燕今天透過臉書大玩盲猜東泉辣椒醬的遊戲，小編特別準備了不同縣市的5種醬料，要她品嚐後猜一猜。盧秀燕一開始偷看，被小編制止，她笑稱「不行這樣子嗎？」還說「小編很壞」，要她猜不同縣市5種獎料。

結果，她還是乖乖拿起筷子沾醬品嚐，一開始她就猜中東泉辣椒醬，但在小編一句「市長確定嗎？」嚇得她縮手，還擔心地說「真的完了」。

不過，她一邊品嚐並利用「台南的比較甜」，或者「這有花生口味」等推理，順利將5題全部答對，她還一度不敢相信，直問「真的假的」。

盧秀燕盲猜成功，獲得20秒的工商時間，大方為端午節在大甲鐵砧山劍井舉辦的汲午時水、立蛋及春包DIY等活動宣傳，提醒民眾踴躍參加；網友則開心回應「市長媽媽」，「東泉辣椒醬我們米國也買的到喔！太幸福啦」。

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