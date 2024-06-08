豐原警分局首辦警察節家庭日 波麗士後盾同歡慶

豐原警分局首辦警察節家庭日園遊會。（記者張軒哲攝）

2024/06/08 12:11

〔記者張軒哲／台中報導〕警察節將至，台中市政府警察局豐原分局今年慶祝警察節，以「特別日子和重要的人一起度過」為出發點，上午舉辦一場專屬警眷家庭日，邀請地方民意代表、警友、警察志工及協勤民力等人共襄盛舉，立法院副院長江啟臣表示，首次參加警察節家庭日園遊會，非常溫馨，藉此增加警眷對警察工作的了解，促進家庭幸福與和諧。

豐原警分局此次園遊會活動豐富多元，安排有一系列精彩的表演，包括警技演練、勁歌熱舞等，邀請中市刑警大隊警犬隊演出，有效展現警察處理案件及警犬執勤的英勇表現，觀眾掌聲不斷，現場並設有小小警察體驗騎乘小哈雷機車、警政宣導、美食區、慈濟公益宣導、衛生局口腔預防保健等攤位，以及趣味競賽，讓每個年齡層的參與者皆能找到自己喜愛的活動，現場洋溢著熱鬧愉快的氛圍。

歡慶警察節的同時，豐原警分局不忘響應支持花蓮災後援助行動，向花蓮市農會訂購在地品牌「土地之歌」曙光米與黑米250包，與同仁共同傳遞對災民的關懷與溫暖，並期能拋磚引玉，號召更多民眾、企業以行動力挺，協助花蓮災區早日重建。警眷林小姐說，跟先生帶著兒女來參加活動，女兒換上小警察制服騎乘小哈雷機車，非常開心。

豐原分局分局長林大為表示，因警察勤務繁重，員警很少有時間可以陪伴家人，期許利用本次活動加強情感聯繫，增透過表演及競賽讓同仁徹底放鬆，卸下平日嚴肅剛強的形象，與家人共享美好的親子時光，一起歡度專屬於自己工作的重要節日—警察節。

女童穿小警察制服騎小哈雷機車。（記者張軒哲攝）

豐原警分局首辦警察節家庭日，男童換上小警察制服與緝毒犬合影。（記者張軒哲攝）

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