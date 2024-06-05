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水啦！相隔165天 鯉魚潭水庫蓄水量重回9000萬噸

鯉魚潭水庫集水區在鋒面經過下，2天蓄水量又增加479萬噸，今天上午9點蓄水量更達9003萬噸，睽違165天，蓄水量再度突破9000萬噸。（圖由鯉魚潭管理中心提供）

鯉魚潭水庫集水區在鋒面經過下，2天蓄水量又增加479萬噸，今天上午9點蓄水量更達9003萬噸，睽違165天，蓄水量再度突破9000萬噸。（圖由鯉魚潭管理中心提供）

2024/06/05 10:01

〔記者陳建志／台中報導〕供應苗栗、台中、北彰化民生用水的鯉魚潭水庫，去年12月23日蓄水跌破9000萬噸後，因今年春雨偏少，水庫水位持續下降，今年初蓄水率一度只剩33%，所幸從4月24日起，鋒面接連在集水區降雨，讓水庫蓄水止跌回升，近日在鋒面接近下，集水區持續降雨下，讓水庫2天又增加479萬噸，今天上午9點蓄水量達9003萬噸，蓄水量在相隔165天終於回升突破9000萬噸，蓄水率也達77.95%。

鯉魚潭水庫蓄水在去年12月23日當天跌破9000萬噸且持續下探，3月底、4月初的春雨讓水庫進帳稍稍解渴，不過之後降雨又不明顯，讓水庫蓄水率持續減少，一度只剩33%，所幸從4月24日起，集水區接連有明顯降雨，讓水位持續上升，當天上午10點，水庫水位達276.73公尺，蓄水量3940萬噸，蓄水率34.11%。

在上游集水區持續降雨，水庫蓄水穩定增加，近日鋒面經過台灣，水庫集水區接連下雨，讓雨水持續入庫，蓄水量2天又增加479萬噸，今天上午9點時，水庫水位達293.72公尺，2天回升1.29公尺，蓄水量更達9003萬噸，睽違165天，蓄水量再度突破9000萬噸，蓄水率也達77.95%，為水情帶來好消息。

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