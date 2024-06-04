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「魔物獵人」外衫穿上身 中捷英雄長髮哥：宅宅不都是壞人

台中市政府表揚中捷事件見義勇為乘客，長髮哥許瑞顯穿著知名電玩遊戲「魔物獵人」服飾接受表揚。（記者廖耀東攝）

台中市政府表揚中捷事件見義勇為乘客，長髮哥許瑞顯穿著知名電玩遊戲「魔物獵人」服飾接受表揚。（記者廖耀東攝）

2024/06/04 13:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運上月21日發生隨機砍人事件，台中市政府今表揚協助制伏歹徒的9名「中捷英雄」，第一時間奮不顧身阻止歹徒、臉部被砍傷留下傷疤的「長髮哥」許瑞顯，今特地穿上遊戲「魔物獵人」聯名外衫現身，他說，自己是御宅一族，「宅宅不是大家想像這麼壞」，特地穿上圈內人會懂的東西來平反一下。

許瑞顯今日現身領獎，穿上日本動作角色扮演遊戲系列「魔物獵人」的聯名外衫，腳上的鞋是他當天英勇跟歹徒對抗穿的鞋，上面還留有當時力抗歹徒受傷流下的血跡，許瑞顯對被封英雄十分不好意思，甚至引用日本人氣動畫「葬送的芙莉蓮」的經典台詞，「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」。

他說，這句話像是他的座右銘，欣梅爾是勇者，這句話鼓勵自己要追隨勇者的步代，雖然勇者已逝，但相信勇者一定都會奮不顧身，他藉這句話鼓勵自己這樣做也是走在正確道路上，「若時間重來一次，他應該還是會做出相同選擇」。

至於穿上「魔物獵人」的外衫，許瑞顯說，他也是御宅族，但宅宅跟大家的刻板想像不一樣，「宅宅不是大家想像的這麼壞」，10年前鄭捷案發生後，御宅族因此被批判，他特地穿上「圈內人會懂的東西來平反一下」。

許瑞顯說，鞋子是當天穿的鞋子，因時鞋子上的血來不及擦掉，「反正髒了也不會更髒」，而且覺得這雙鞋挺好看的，就穿來領獎。

至於臉上的傷好很多，也消腫了，他自己跟女友其實不在意會不會留疤，但媽媽心疼他會破相，所以還是有接受醫美的協助中。

許瑞顯腳上的鞋是他當天英勇跟歹徒對抗穿的鞋，上面還留有當時力抗歹徒受傷流下的血跡。（記者廖耀東翻攝）

許瑞顯腳上的鞋是他當天英勇跟歹徒對抗穿的鞋，上面還留有當時力抗歹徒受傷流下的血跡。（記者廖耀東翻攝）

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