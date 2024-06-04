不想死！ 康建生技槍手李鴻淵 自寫狀紙宣稱患精神病求重審遭駁

李鴻淵自寫狀紙聲明重審，他主張自己當時因精神疾病，「無法控制或難以控制」而殺人。（記者張瑞楨翻攝）

2024/06/04 12:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕2022年7月犯下南投縣康建生技公司4死1重傷槍擊案的兇手李鴻淵，南投地院與高等法院台中分院一、二審，皆判處3個死刑、1個無期徒刑與13年有期徒刑，此案於最高法院三審審理中，李鴻淵自己寫狀紙，向二審提起重審之訴，理由包括他罹患精神疾病，「無法控制或難以控制」而殺人，不過，法官認為草屯療養院鑑定認為，他殺人未受幻覺或妄想影響，也知道自己行為違法，當時受情緒蒙蔽，未能深入思考後果或代價而犯案，駁回重審之訴。

2022年犯下此震驚社會殺人案的兇手李鴻淵，羈押期間抄寫佛經且坦承犯行，但一審與二審都認為，心理鑑定顯示，李鴻淵沒有顯著的教化可能性，且他連續槍擊5人都是採「行刑式手法」，手段兇殘，視人命如草芥。分別判處皆判處3個死刑（槍殺該公司課長劉慶杉、負責人之女賴彥妤及會計張嘉琦）、1個無期徒刑（槍殺賴敏男胞弟賴鋕卿），以及一個有期徒刑13年（槍殺有「台灣牛樟芝之父」之稱的負責人賴敏男未遂），合併執行死刑。

不過，此案最高法院三審時，最高法院先依1個殺人等罪對李判處無期徒刑定讞；至於一、二審針對另外3個殺人罪，對李判3個死刑部分，因憲法法庭尚在討論死刑是否違憲，目前尚未審結，李鴻淵則自寫狀紙，向高等法院台中分院二審，提起重審之訴。

他主要理由有二項，其一，依「美國精神疾病診斷與統計手冊第五版診斷準則」，他案發前後的身體精神狀態，雖知道殺人為法所不許，但因他的病症（指精神疾病），導致「無法控制或難以控制而殺害被害人之可能」，應讓他有再審機會，其二是法院忽略他當時與被害人爆發肢體衝突，雙方拉扯與奔跑時，他「不慎」槍擊對方（指並非蓄意殺人）。

高等法院台中分院認為，一審法院囑託衛生福利部草屯療養院鑑定結果，李鴻淵無明顯精神症狀，他將自己人生挫折歸因於在康健公司的經歷，而興起報仇雪恨的想法，案發前擬訂殺人計畫，案發後可開車逃逸，還能刻意變裝擾亂後續追查、持裝置滅音管的槍枝，避免槍聲敗露事跡、能區辨被害人是否為槍殺對象、變換交通工具躲避查緝等，他殺人時未受幻覺或妄想等影響，也知道自己行為違法，當時是受情緒蒙蔽，未能深入思考後果或代價而犯案。

至於第二部分，法官強調，李鴻淵是心智正常的成年人，知悉用槍近距離槍擊被害人賴鋕卿右鼻側，極可能取被害人的性命，主觀上具有殺人的直接故意甚明，他卻說不具直接故意（是不慎殺人），此說不足採信，駁回再審之訴，可抗告。

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