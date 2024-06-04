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黑幫擺豬頭潑「生化武器」、下體噴辣叔水 中警1個月滅8團

黑幫到被害人住處樓下擺放豬頭逼債。（警方提供）

黑幫到被害人住處樓下擺放豬頭逼債。（警方提供）

2024/06/04 13:51

〔記者許國楨／台中報導〕黑幫為達不法目的不擇手段，有的擺豬頭潑穢物逼債，有的只因被害人不願當詐團車手，當街脫褲朝下體噴辣椒水凌虐，但惡招盡出下場仍是被警方鎖定，台中市警局今天統計，光去年迄今就破獲124個黑幫組織，平均1個月瓦解8團，也獲警政署評為2023年防制幫派組織犯罪工作績效特優機關。

台中市警局為壓制黑幫氣焰，陸續展開查緝行動，市刑大今天公布查緝成果表示，竹聯幫明仁會林姓成員（34歲），與從事網拍林女有債務糾紛，涉嫌夥同小弟在林女住處潑腥臭鯡魚，還擺寫有林女名字豬頭逼迫還錢，由於鯡魚在酷熱天氣下散發強烈惡臭，堪稱是另類生化武器，案經刑大偵四隊拘捕林男等5人，依組織犯罪防制條例等罪送辦。

另天道盟太陽會胡姓成員（26歲）指揮成員專賣新興毒品「彩虹菸」，明目張膽在租屋處以「得來速」方式，讓買家直接在窗口一手交錢、一手交貨，從中牟取不法暴利；太平分局則破獲黃男為首暴力集團，假藉債務、私下侵吞公司金錢等為由，言詞恐嚇、控制脅迫被害人簽立本票，經警方檢肅到案，查扣武士刀1把、手機等證物。

霧峰分局則是在今年2月間破獲張姓男子（27歲）為首不法集團，張等人先以提供生活消費吸收詐欺車手，被害人一旦不從，就會被張夥同共犯控制行動，多次毆打、凌虐、恐嚇，甚至在大街旁逼迫被害人脫下內外褲後，對著被害人下體噴灑辣椒水，案經專案小組持搜索票、拘票，前往大里區拘捕張男與共犯等7人到案。

台中市警局在2023年查獲涉及組織犯罪、各類暴力犯罪的治平專案目標97件、574人，查扣非法槍械12把、各類暴力犯罪器具、不法所得447萬餘元，都依法移送地檢署偵辦，獲評為2023年防制幫派組織犯罪工作績效特優機關，今年則已查獲治平對象27件、195人。

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黑幫到被害人住處潑腥臭鯡魚逼債。（警方提供）

黑幫到被害人住處潑腥臭鯡魚逼債。（警方提供）

警方查緝黑幫成員到案。（警方提供）

警方查緝黑幫成員到案。（警方提供）

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

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