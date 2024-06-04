谷關至大雪山重啟纜車興建? 觀旅局：建議朝民間或中央興建

市議員吳振嘉指地方希望台中市能如台北市的貓纜興建谷關到大雪山公園的纜車（資料照）

2024/06/04 09:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北市有貓空纜車，南投有日月潭的纜車，台中市是否有可能興建谷關到大雪山的纜車？觀旅局表示，台中市政府於2012年規劃「谷關至大雪山」纜車，因公告招商無廠商投標，經全盤檢討於2015年7月17日終止執行，目前推動雪谷線纜車計畫確實有其困難之處，建議朝向民間業者自行規劃提出，或由中央機關辦理。

市議員吳振嘉表示，台中市谷關因為有谷關溫泉及谷關七雄深受民眾喜愛，大雪山國家森林遊樂區也吸引很多民眾前往遊憩及登山，台北有貓纜，南投有日月潭纜車，台中市在前市長胡志強時代規劃谷關至大雪山的「雪谷線纜車」，台中市政府為何不重啟「谷關至大雪山」纜車計劃？將兩地透過纜車相連，將可吸引更多的觀光客。

中市觀光旅遊局表示，台中市政府於2012年規劃「谷關至大雪山」纜車，因公告招商無廠商投標，且因部分土地位於限制開發區（保安林）等因素，經全盤檢討於2015年7月17日終止執行。目前雪谷線纜車當初規劃建置之場站用地，中央用地機關均已另有其他規劃，無法再提供適合之場站用地。

觀旅局指出，此案原規劃所調查的相關數據資料及內容均已與現況完全不同，無法再使用，若要重啟需用地等相關單位支持，所以目前推動雪谷線纜車計畫確實有其困難之處，後續建議朝向民間業者自行規劃提出，或由中央機關辦理。

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