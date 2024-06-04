谷關至大雪山重啟纜車興建? 觀旅局：建議朝民間或中央興建
2024/06/04 09:58
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北市有貓空纜車，南投有日月潭的纜車，台中市是否有可能興建谷關到大雪山的纜車？觀旅局表示，台中市政府於2012年規劃「谷關至大雪山」纜車，因公告招商無廠商投標，經全盤檢討於2015年7月17日終止執行，目前推動雪谷線纜車計畫確實有其困難之處，建議朝向民間業者自行規劃提出，或由中央機關辦理。
市議員吳振嘉表示，台中市谷關因為有谷關溫泉及谷關七雄深受民眾喜愛，大雪山國家森林遊樂區也吸引很多民眾前往遊憩及登山，台北有貓纜，南投有日月潭纜車，台中市在前市長胡志強時代規劃谷關至大雪山的「雪谷線纜車」，台中市政府為何不重啟「谷關至大雪山」纜車計劃？將兩地透過纜車相連，將可吸引更多的觀光客。
中市觀光旅遊局表示，台中市政府於2012年規劃「谷關至大雪山」纜車，因公告招商無廠商投標，且因部分土地位於限制開發區（保安林）等因素，經全盤檢討於2015年7月17日終止執行。目前雪谷線纜車當初規劃建置之場站用地，中央用地機關均已另有其他規劃，無法再提供適合之場站用地。
觀旅局指出，此案原規劃所調查的相關數據資料及內容均已與現況完全不同，無法再使用，若要重啟需用地等相關單位支持，所以目前推動雪谷線纜車計畫確實有其困難之處，後續建議朝向民間業者自行規劃提出，或由中央機關辦理。