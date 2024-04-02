翁子國小「中市STEAM教育示範中心」揭牌 致力提升問題解決能力

翁子國小「台中市STEAM教育示範中心」揭牌！ 將致力提升台中市國小學生的問題解決能力。（記者歐素美攝）

2024/04/02 16:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局推動STEAM教育，將在大墩國中、翁子國小及忠明國小附設幼兒園成立台中市STEAM教育示範中心，翁子國小「台中市STEAM教育示範中心」今天率先揭牌！小朋友當場示範研發的不插電攪拌杯、智能吊扇清理機等，讓教育局長蔣偉民也對學童的學習成果，表示肯定。

STEAM教育是由科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics），五個科目開頭字母的縮寫組合而成的一種「跨學科教育」，目的在於培養學童科學、工程等數理邏輯思維，以及藝術美感，盼結合理性與感性，成為一項全人教育。

教育局主秘郭明洲表示，台中市教育局長蔣偉民上任後大力推動STEAM教育，將在大墩國中、翁子國小及忠明國小附設幼兒園成立STEAM教育示範中心，翁子國小是第一所揭牌的示範中心。STEAM教育理念強調學生能夠動手做，解決生活上遇到的問題，翁子國小未來的課程設計都會朝這樣的脈絡來做規劃，因為翁子國小是國小STEAM教育的示範中心，未來國小很多相關課程規劃都要請校方幫忙，謝謝校方及家長會支持，並盼在翁子國小帶領下，未來國小STEAM教育有新的樣貌及氣象。

翁子國小校長詹勝淵表示，該校推動STEAM教育已邁入第六年，長期耕耘STEAM教育，積極推動科學、科技、工程、藝術與數學跨域整合課程，並於2019年成立創客教室，逐步規劃STEAM教材，培養孩子科技實踐能力，學生學習成效頗豐，2020年及2021年分別以作品「智能割草機」及「智能水溝清理機」蟬連全國科學展覽競賽第一名。2020年並以「自製搖獎機」榮獲拿全國科技任務競賽第一名，教師團隊也以「小馬達大力士」獲得全國自造教案第一名。

詹勝淵說，翁子國小成立「台中市STEAM教育示範中心」，將培養國小STEAM種子教師，推廣跨域整合課程，與大學、社區、產業、自造教育中心策略結盟，共同提升台中市國小學生的問題解決能力。

翁子國小「台中市STEAM教育示範中心」揭牌！ 將致力提升台中市國小學生的問題解決能力。（記者歐素美攝）

翁子國小學童展示研發的不插電攪拌杯，教育局長蔣偉民（右）對學生的學習成果表示肯定。（記者歐素美攝）

翁子國小舉行「台中市STEAM教育示範中心」揭牌儀式！（記者歐素美攝）

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