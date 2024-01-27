蔡其昌連13年舉辦寒冬送暖 民眾祝福連任副院長

立法院副院長蔡其昌親自發送物資。（記者張軒哲攝）

2024/01/27 15:49

〔記者張軒哲／台中報導〕歲末寒冬，立法院副院長蔡其昌今日攜手天一圓德基金會及慈善團體共同募集愛心物資，舉辦寒冬送暖活動，至今已連續舉辦13年，今年選在蔡其昌清水及大甲服務處，發送千份白米、麵條、油品等民生物資，蔡其昌順便親自分送春聯，有關心時事的民眾祝福他繼續連任副院長。

今天海線持續低溫，蔡其昌不忘提醒領取物資民眾注意保暖，有民眾也喊話加油，繼續連任副院長。蔡其昌表示，每年都舉辦寒冬送暖，至今已經連續舉辦13年，結合許多基金會、慈善團體、宗教團體，甚至民間的善心企業共同舉辦，每年都透過捐贈物資，表達出一點溫暖，一點善心。

蔡其昌說，除了在立法院過立法及修法、透過政府的政策，監督推動更健全的社會福利，希望夠讓政府有更多的力氣把福利工作做好，縮短貧富的差距。也透過民間的力量盡一點微薄的心意，希望在寒冷的寒冬當中，能夠讓大家感受到溫暖，其實這就是善的循環。

天一圓德基金會指出，舉辦寒冬送暖活動最重要的就是希望讓社會更加溫暖，讓大家都能平安過好年，每年都準備白米、麵條、油品等物資發送給民眾，希望把物資送到有需要的地方，透過資源的挹注讓鄉親感受到滿滿的溫暖。

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