借名幫好友買車淪「冤大頭」 惹來催繳、毒駕罰單一堆麻煩

台中高等行政法院認為，曾男沒有把車交給陳男，陳男吸毒開車之責，不能苛責曾男，據此判決罰單撤銷。（記者張瑞楨攝）

2024/01/25 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣曾姓男子受好友謝姓男子的委託，掛名貸款購買20萬元的老車（俗稱人頭），不料，使用這輛車的謝男，不但沒繳貸款，還把車交給陳姓男子，陳男吸毒開車被警方查獲，卻不到案也不繳毒駕的罰鍰，監理單位遂處罰車主曾男，將此車車牌吊扣24個月，幫好友掛名買車的曾男淪為「冤大頭」，提起行政訴訟，法官認為他並未把車交給陳男，不可能事先知道且能預防陳男毒駕，據此判決罰單撤銷，可上訴。

判決書指出，陳姓男子在2022年9月9日清晨，駕駛曾男名下的自小客車，於台南市轉彎沒打方向燈，被台南警方攔檢，警方發現陳男吸食安非他命（俗稱毒駕），警方開罰單告發之後，曾男沒有到案聽候裁決，也不繳納罰鍰，交通部公路局台中區監理所遂處罰車主曾男，將這輛車吊扣汽車牌照24個月，曾男不服處分，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

曾男主張，他的汽車早已於2022年8月25日失竊，被謝姓男子開走，陳男吸毒開車，與他無關，聲明撤銷處分，台中區監理所則答辯說，曾男宣稱汽車於當年8月被謝姓男子開走，但卻遲至當年的10月才報案，且依曾男的說法，汽車並非失竊，而是被謝男侵占，曾男當時沒有積極處理，未盡汽車保管的義務。

法官調閱謝男於警局偵訊的筆錄，原來是謝姓男子想買車，但可能信用差，無法貸款，他請好友曾男幫忙，由曾男出面貸款買下1輛20萬元的老車（俗稱人頭），車子登記曾男名下，但實際使用人是謝男，曾男再把每月繳納貸款的繳費單，拿給謝男繳納，但謝男沒有依約繳錢，貸款公司向曾男催繳，曾男又要求謝男，把汽車過戶到謝男名下，但謝男卻置之不理，還將車交給陳男使用，陳男卻吸毒開車被查獲。

法官強調，上述過程可知，車主曾男沒有把車交給毒駕的陳男，不能苛責曾男事先知悉陳男毒駕，曾男更不可能事先查知、預防陳男毒駕，如果指責曾男沒有善盡善良保管汽車的責任，顯然不合理，據此判決曾男勝訴，原處分撤銷，可上訴。

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