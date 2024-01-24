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小家電故障不要丟 中市環保局「家電診所」環保又省錢

中市環保局設「家電診所」，可修復小故障的小家電。（市府提供）

中市環保局設「家電診所」，可修復小故障的小家電。（市府提供）

2024/01/24 10:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節將至，進行大掃除時，若有小家電有小故障，千萬不要丟，可至中市環保局成立「家電診所」進行維修；此一「家電診所」營運至今收件量達3萬多件，修復率91.94%以上，送修家電以電風扇為最大宗，其次為電鍋及吹風機；民眾把小故障的小家電送到「家電診所」修復，就可繼續使用，維修師傅還會教導排除家電的簡易故障問題，既環保又省錢。

台中市環保局的「家電診所」於2011年10月成立，為全國環保機關首創維修家電定點站，分別在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」2處設置收件窗口，受理維修的小家電種類多元，包含電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋（含電子鍋）、果汁機及熱水瓶等。另為回應民眾意見，並精進維修技能，2017年新增泡茶使用的快煮壺、家中常見的烘碗機及對抗寒流的暖風扇3項維修項目，提供民眾更多維修選擇。

環保局長陳宏益表示，「家電診所」營運至今收件量達3萬多件，送修家電以電風扇為最大宗，其次為電鍋及吹風機；整體修復率達從2011年60%提升至91.94%以上，成效顯著，由於深受民眾歡迎，去年受理3767件，修復率達9成。

家電診所師傅表示，曾有一位市民將電鍋送至家電診所，並表示電鍋已陪伴多年，有許多回憶，這次壞掉了卻捨不得買新的，希望家電診所能幫他修復。師傅們為完成市民願望，盡最大努力修復，雖結果無力回天，但該位市民仍非常感謝家電診所的幫忙。

環保局表示，若要送修家電，環保局「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置收領件窗口，每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計。

環保局的「家電診所」修復率達9成。（市府提供）

環保局的「家電診所」修復率達9成。（市府提供）

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