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入冬最強寒流來襲 台中2街友送醫

52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒，冷到說不出話來，社會局將他送醫。（社會局提供）

52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒，冷到說不出話來，社會局將他送醫。（社會局提供）

2024/01/23 10:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕入冬最強寒流來襲，氣象署發布低溫特報，台中市為橙色燈號（非常寒冷）區域，22日至24日氣溫有10度以下的機率。台中市社會局連續3天啟動低溫關懷，遊民小組在車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，發現2名街友疑似失溫身體不適，通報送醫治療。

社會局表示，這2名街友都是遊民小組定期訪視關懷對象，52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒，社會局人員在公園發現他，冷到不停喘氣、說不出話來，他說好冷，隔壁幾個年輕人去買酒給他喝。

另外一名70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內無法起身，遊民小組發現異狀，迅速通報消防局，協助將2人送醫治療。

社會局指出，一旦氣溫預報低於12度，社會局立即啟動低溫關懷，發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握全市各區街友、獨居長者和老人福利機構狀況，目前已有3名街友接受避寒安置服務，訪視80人、提供356人次禦寒物資和發放83份熱食，提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。

為協助街友臨時避寒，街友關懷協會、人安基金會及撒瑪黎雅婦女關懷協會延長開設至24時；考量入夜至清晨最為寒冷，人安基金會另外加開夜間時段（23時至隔日7時）。若民眾發現街頭有受寒街友，可撥打110請警方協助緊急安置。若有善心人士或團體想發放物資，可聯繫接洽社會局（電話04-22221527）妥善分配，避免浪費資源及製造環境髒亂。

52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒，冷到說不出話來，社會局通報送醫。（社會局提供）

52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒，冷到說不出話來，社會局通報送醫。（社會局提供）

70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內避寒無法起身。（社會局提供）

70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內避寒無法起身。（社會局提供）

寒流低溫，遊民小組關懷訪視街友。（社會局提供）

寒流低溫，遊民小組關懷訪視街友。（社會局提供）

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