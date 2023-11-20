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韓國瑜列不分區立委第一名 盧秀燕︰很滿意

台中市長盧秀燕表示，對這次國民黨不分區立委提名名單很滿意。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕表示，對這次國民黨不分區立委提名名單很滿意。（記者歐素美攝）

2023/11/20 12:31

〔記者歐素美／台中報導〕針對國民黨提名的不分區立委名單，台中市長盧秀燕今天表示「很滿意」，尤其是由前高雄市長韓國瑜掛帥，振奮人心；另針對台中市副市長王育敏列為國民黨不分區立委，民眾憂心市政是否受影響，懸缺的副市長職位是否有理想對象？盧秀燕暗批綠營立委不給力，強調國會的力量還要加強，希望更多人到國會中幫台中發聲，中部地區人才濟濟，治理團隊人才的招募，不用擔心。

盧秀燕今天出席經發局台中購物節活動時，針對媒體詢問副市長議題時，她表示，每到選舉大家都說中部很重要，台中很重要，可是平常都不當一回事，一個捷運藍線4、5年下來都爭取不到，地方執政很強，國會的力量還要加強，希望更多人到國會中幫台中發聲，感謝國民黨黨中央看見需求，中部、台中的立委在國會增加1席，代表中部、台中發聲，爭取預算力量會更強大，對於黨中央堤名副長王育敏列不分區立委，重視地方聲音表示感謝。

盧秀燕說，王育敏是位非常傑出人才，擔任副市長任內，策劃、規劃市政非常有貢獻，現在還是副市長，中部地區人才濟濟，治理的成績好，因為有很強的治理團隊，治理團隊人才的招募，是最簡單的事情，不用擔心。

她強調，希望中部地區在國會的聲音能夠加強，讓中部的需求、民意、建設、預算能會獲得重視，而不是中部地區的權益、利益就如浮舟一般，選舉時大家都說中部很重要，平常一選完都變成芭樂票，都不重視中部地區。

隨後盧秀燕並自行提及，對於這次國民黨不分區立委的名單，她很滿意，尤其是由前高雄市長韓國瑜掛帥，振奮人心，讓所有民眾對這次國會力量更加重視；前18名安全名單中，女多於男，這是有史以來第一次，代表對性平、女性在社會上的表現肯定、重視；另名單中醫護人員高達5名，相較於其他政黨對國人健康，對醫療、照護、醫護的漠視，國民黨的名單對於國人健康、醫療、醫護、醫藥非常重視，是很好的名單。

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