假車禍真尋仇？持球棒、角棍海K 3惡煞1收押2限制住居

台中葉姓男子，前天傍晚在台中天津路因發生車禍下車察看，卻遭3惡煞持球棒、廟會用角棍狂毆骨折送醫，台中地院裁定施男羈押，吳男、蘇男則限制住居。（擷取自記者爆料網）

2023/11/20 07:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中市葉姓男子18日下午近5點開車載妻子行經北區著名的天津商圈，卻疑似碰到「假車禍真尋仇」，他下車查看車子受損狀況，竟遭後方車上的施男（20歲）、吳男（20歲）及蘇男（21歲）3人涉嫌分持球棒、角棍等器械狂毆，骨折重傷送醫，直到警方快打部隊到場才將3人壓制，施暴的一方稱雙方有金錢糾紛，但葉男否認；3嫌昨（19日）晚移送台中地檢署，台中地院今天凌晨裁定施男羈押，吳男、蘇男限制住居。

台中警方前天下午近5點時接獲民眾報案，北區天津路、青島路口有人打架，立即啟動快打部隊，到場時葉姓男子全身傷痕累累倒地，優勢警力將施暴的施男、吳男及蘇男3人制伏。

警方初步了解，葉男當時載妻子行經該處，綠燈剛起步時遭後車追撞，下車查看遭撞情況時，後車自小客車上施男、吳男及蘇男3人下車，其中1人將葉男架住，另外兩人分持球棒、廟會角棍，朝葉男身上狂毆，雖葉男妻子在旁不斷哀求停手，附近民眾也大喊「警察來了」，但3人仍不理會持續毆打，經送往中國醫藥大學附設醫院救治，發現葉男四肢擦挫傷、骨折，所幸無生命危險。

警方初步調查，雙方供稱互不認識，葉男自稱未與人結仇、也沒有債務問題，不知為何被爆打，但警方持保留態度，經深入調查，發現施男等3人為台南人，未發現在台中有活動記錄，才坦承與被害人有金錢糾紛，遂策劃本案並找來另2位共同犯案，不過葉男否認，雙方說法分歧，仍需深入調查。

3人昨晚經台中地撿署檢察官訊問後，認涉犯刑法傷害、妨害秩序（聚眾鬥毆）罪嫌重大，且有勾串共犯及再犯之虞，有羈押的原因及必要，向法院聲請羈押，台中地院今天凌晨裁定施男羈押，吳男、蘇男則限制住居。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法