台中太平咬人狗坑步道 保育類藍腹鷴現蹤山友超驚喜

一隻保育類的藍腹鷴雄鳥，昨天傍晚出現在太平咬人狗坑登山步道的「好漢坡」，山友興奮拍下美麗的身影。（圖由山友「小花」提供）

2023/11/19 13:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平咬人狗坑登山步道，因沿途生態豐富，平假日都吸引不少民眾來登山健行，昨（18）日下午4點左右，一隻二級保育類動物，俗稱「台灣山雞」的藍腹鷴雄鳥出現在「好漢坡」步道上，漂亮的白、藍色羽毛吸引山友的目光，趕緊拿手機拍照記錄，讓看到的山友都說很幸運。

太平咬人狗坑登山步道，沿途有多條步道交錯縱橫，除主步道，還有第1到第4步道，並可和老鼠崎步道銜接，登上最高點的三汀山「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引不少民眾來登山健行。

幾乎每天都來咬人狗坑登山運動已經3年的山友葉昭宏表示，自己約3個月前傍晚5點左右，行經步道靜思林附近時，第一次看到保育類的藍腹鷴現蹤，不過來不及拍照就竄到一旁的草叢中。

葉昭宏說，昨天下午4點左右，一隻藍腹鷴雄鳥又出現在「好漢坡」的步道上，當時行經的多位山友看到都停下腳步觀察，並趕緊拿出手機拍照，不過警覺性高的藍腹鷴，沒多久就迅速竄入一旁的山坡下，因不常見，親眼目睹的山友都很驚喜，直呼很幸運。

藍腹鷴又稱藍鷴或斯文豪氏鷴，俗稱台灣山雞，為台灣特有種，屬第二級珍貴稀有的保育類野生動物。最大的特徵就是雄鳥全身帶有光澤的暗藍色，羽冠和背部則為鮮明的白色，尾部也有兩根漂亮的白色長羽，不過生性敏感、警覺性極高，稍受干擾就會迅速竄入草叢或坡下。

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