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    首頁　>　臺中市

    金馬獎貴賓伴手禮 霧峰清酒及雲林烏魚子禮盒

    台中市的「初霧燒酎」與雲林的」雲濤海寶」獲金馬獎的貴賓禮盒，盧秀燕及張麗善攜手行銷。（記者蘇金鳳攝）

    台中市的「初霧燒酎」與雲林的」雲濤海寶」獲金馬獎的貴賓禮盒，盧秀燕及張麗善攜手行銷。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/11 14:25

    ［記者蘇金鳳／台中報導］國民黨兩位女縣市首長相互拉台！台中市的霧峰的「初霧燒酎」清酒禮盒與雲林的「雲濤海寶」烏魚子禮盒同時獲得今年金馬獎的貴賓禮品，台中市長盧秀燕與雲林縣長張麗善今天同時在台中市行銷，兩人還一口品嚐烏魚子及清酒，大讚霧峰清酒香醇及雲林烏魚子好吃。

    盧秀燕與張麗善今天在林酒店聯手舉行「女力發威，閃耀金馬」的記者會，兩人同時行銷兩縣市獲得今年金馬獎貴賓伴手禮的禮盒。盧秀燕表示，霧峰的清酒是香米釀製，品質非常好也非香醇，她因酒量不好，在家喝時會加汽水，非常好喝。

    張麗善則表示，雲林縣是農業大縣，今年推出「雲林良品」來行銷雲林農產品，更以「雲濤海寶」烏魚子禮盒，取自雲林烏魚伯與佳里海產跨域結合理念，推出一口吃烏魚子，將傳統農產品精緻化

    台中市霧峰「初霧燒酎」清酒相當有名，是由香米吟釀清酒製法蒸餾粹取所得，今年報名金馬59貴賓禮品入選，由於「初霧燒酎」外包裝是黑色，金馬執委會希望採別的顏色，市府便與明道中學合作，由學生群設計出白色包裝禮品，獲得金馬執委會青睞入選。

    雲林縣已是第二次獲選，去年是古坑咖啡 ，今年則是推出單片真空包裝一口吃的烏魚子禮盒。

    台中市的「初霧燒酎」與雲林的」雲濤海寶」獲金馬獎的貴賓禮盒，盧秀燕及張麗善攜手行銷。（記者蘇金鳳攝）

    台中市的「初霧燒酎」與雲林的」雲濤海寶」獲金馬獎的貴賓禮盒，盧秀燕及張麗善攜手行銷。（記者蘇金鳳攝）

    台中市的「初霧燒酎」與雲林的」雲濤海寶」獲金馬獎的貴賓禮盒，盧秀燕及張麗善兩人當場一口烏魚子、一口清酒。（記者蘇金鳳攝）

    台中市的「初霧燒酎」與雲林的」雲濤海寶」獲金馬獎的貴賓禮盒，盧秀燕及張麗善兩人當場一口烏魚子、一口清酒。（記者蘇金鳳攝）

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