盧秀燕說要拚經濟 蔡其昌：她沒有方法 淪為口號

蔡其昌表示，拚經濟不是口號，台中市這四年很多東西緩慢或停工，空氣品質也要拚。（記者歐素美攝）

2022/07/25 12:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天表示，後疫情時代台中最重要的是拚經濟，立法院副院長蔡其昌今天面對媒體採訪時表示，拚經濟重要，拚建設和福利也很重要，台中市有很多東西要拚，空氣品質也要拚，盧市長4年時間很多建設速度變慢或停工，所以選一個行動派，可以衝的市長很重要。

蔡其昌表示，拚經濟不是口號，要有具體的方法，像台積電到台中投資，盧市長號稱她去爭取，但是遇到興農高爾夫球場會員權利受損時，市議員質詢盧市長，盧市長一下子就推給中央了，強調「當市長不能推，要想辦法解決問題，政治就是解決問題的工作」。

蔡其昌說，所以他只好出面保障高爾夫球場會員權利，透過協調會，透過努力溝通爭取，未來要徵收高爾夫球場土地需先保障會員權利，問題已經解決，如果過程順利，台積電才會真的在台中投資、落腳，強調「企業要到城市投資，有很多問題要解決，投資的障礙困難，做一個市長要有承擔魄力，承擔下來解決問題，才能促進大企業到台中投資，大企業來投資才是拚經濟，拚經濟不是口號，要用行動處理來拚經濟，他強調盧市長說拚經濟只對一半，因為她沒有方法，就淪為口號。

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