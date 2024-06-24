揪出后里空污源頭 楊瓊瓔促裝電眼24小時監控

台中市環保局在中科后里園區染熱點裝設24小時影像監測器，以釐清污染原因。（圖由楊瓊瓔提供）

2024/06/24 13:53

〔記者歐素美／台中報導〕后里區民眾質疑中科后里園區某科技廠利用夜間排放不明氣體，引發污染，立委楊瓊瓔今天邀中科管理局等會勘，台中市環保局並當場裝設24小時影像監測器，以釐清污染原因。

后里區厚里里里長黃金益指出，中科后里園區某廠商常在夜間排放廢氣，他從自家樓上看見廠區上空冒出黑煙，隨即空中即散發刺鼻的塑膠味；后里里里長楊春明也反映，當地回收場夜間使用乙炔拆解電器及民眾半夜焚燒垃圾，都在深夜製造空氣污染，呼籲環保局找出這些造成空污的源頭。

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環保局長陳宏益表示，6月7日晚上近10點接獲民眾陳情，環保人員於10點半抵達現場，並未發現異味污染等情事，後續進廠勘查，該科技廠內相關空氣污染防制設備正常操作，相關數據皆未有異常。

陳宏益指出，稽查人員為確保民眾健康，持續針對附近工廠進廠勘查，發現冷卻水塔風孔因水蒸氣天氣條件等自然因素，形成霧氣瀰漫，隔日上午，台中中科、梧棲工業區、大里工業區等也傳出類似水蒸氣煙霧瀰漫，疑似空汚案例，未來將與中科合作，結合AI及物聯網研發偵測揮發性有機氣體的設備。

立委楊瓊瓔協調台中市環保局事先現勘民眾陳情熱點附近地點，在會勘時同步架設全天候24小時影像監測的影像監控儀器，盼廠商落實污染防治工作，結合企業社會責任，加強和當地鄰里溝通。

楊瓊瓔並希望中科管理局能比照台中市環保局，在各工業區建置的AI智能影像辨識系統，將中科管理局所屬園區的主要排放源納入智能監控，再有類似事件，可以即時推播轄區業者，初判是否水氣狀況或是可能的異常狀況。

后里居民質疑中科后里園區某科技廠利用夜間排放不明氣體，引發污染，立委楊瓊瓔24日邀中科管理局等會勘。（圖由楊瓊瓔提供）

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