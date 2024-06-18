農耕機未清除泥土上路 、破壞環境 屏東環保局要罰

農耕機上路前先清洗。（屏東縣環保局提供）

2024/06/18 16:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕現在正是稻米、毛豆等農作物收獲的季節，大型農耕機用後未清除泥土就行駛到路面上，造成路面及空氣污染，自行車、機車等摔傷事件，屏東縣環保局表示，將加強稽查，違規將依棄物清理法罰1200～6000元。

屏東縣環保局表示，屏東縣為農業大縣，種植稻米、紅豆、毛豆、牛蒡及大小黃瓜或其他短期作物，於播種時常需僱用大型農耕機協助翻耕，作業完成後常有農耕機未將泥土清理乾淨直接上路，致使土塊掉落污染路面。除污染環境外，對於騎乘自行車或機動車輛的民眾，易造成摔車之風險，甚而乾掉的泥沙更是形成揚塵而造成空氣污染，頻遭民眾陳情，為改善農耕機污染，環保局將加強查核，倘經查獲違規將依廢棄物清理法規定，裁處新臺幣1200～6000元的罰鍰。

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環保局表示，對於農耕機防污染已輔導農民及代耕業者多年，並輔導社區成立農路污染守護隊，自主維護環境整潔，目前已有東港鎮下廍社區、崁頂港東社區及潮州八爺社區配合辦理，而農耕機需懸掛車牌才可駛入一般道路，違者可依據道路交通管理處罰條例處以3600～10800元以下罰鍰，業者要特別注意，民眾若發現農耕機污染行為，可協助提供相關事證給公害陳情專線0800-066666或735-1928檢舉。

農耕機上路前須將車子清洗完成，才不會造成污染。（屏東縣環保局提供）

環保局調派洗掃街車協助清掃。（屏東縣環保局）

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