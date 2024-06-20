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麥寮電廠營運25年與台電合約將到期 環團籲勿延役

多個環團今召開聯合記者會，要求經濟部與台電公司不展延合約，讓已營運25年的麥寮電廠營運到期立即除役。（台健空盟提供）

多個環團今召開聯合記者會，要求經濟部與台電公司不展延合約，讓已營運25年的麥寮電廠營運到期立即除役。（台健空盟提供）

2024/06/20 14:29

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台塑六輕麥寮電廠與台電簽訂25年的購售電合約，3部機組今、明兩年陸續屆期除役。多個環團今召開聯合記者會，要求經濟部與台電公司不展延合約，讓已營運25年的麥寮電廠營運到期立即除役，並呼籲雲林縣長張麗善捍衛縣民健康，拒絕麥寮電廠延役。

麥寮電廠於1999至2000年開始商轉，與台電簽訂25年的購售電合約，3部機組依照合約分別在今年5月31日、9月8日及明年9月22日屆期；其中一號機組上月合約到期，正在歲修，目前沒有發電。

六輕污染傷害聯合求償自救會會長黃源河表示，2017年台塑和雲林縣府曾共同簽署麥電能源轉型備忘錄，承諾2025年前完成轉型的明訂時程；經濟部也曾承諾2024至2025年麥電燃煤機組關閉。但最近卻耳聞，台電和台塑正在研商麥寮燃煤機組延役的新合約，對於苦等7年的雲林人而言情何以堪，籲政府不要再讓雲林鄉親脫煤夢碎。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出，經濟部將麥電排除在既定的脫煤除役計畫之外，不免讓人質疑，要求經濟部與台電公司履約承諾，麥寮燃煤電廠合約到期就應停止發電，不能延役。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，麥寮電廠的空污會往彰化飄，下雨過後疑似燃煤電廠的碳黑的浮垢飄在魚塭區使養殖減產；且燃煤電廠也會排放重金屬污染，影響人體健康。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，麥寮電廠除役勢在必行，不只是大幅度減碳，也能改善雲彰等中南部地區居民長期深受燃煤電廠的健康衝擊，呼籲雲林縣政府、經濟部務必在2025年準時讓麥寮電廠除役，並要求麥寮電廠提出勞工與周遭社區居民的公正轉型計畫、保障勞工工作權。

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