佛心店家降價 大甲東池池上飯包：因為大家吃習慣了

台中大甲便當業者調降雞肉便當價格，被網友喻為「佛心店家」。（擷取自「路上觀察學院」）

2024/06/24 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕網友22日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，感動寫下「佛心店面」，照片只見一家便當店公告「近日雞肉價格較為平穩，雞腿飯調降10元，雞排飯調降5元」，引來逾9千人按讚，有網友留言「這種保育類餐廳要好好保護」；這家便當店就是位在台中大甲蔣公路的東池池上飯包，老闆娘表示，去年中雞肉狂漲，相關便當被迫不得不跟著漲價，去年10月雞肉價格較平穩，該店雞腿及雞排飯就跟著調降，「因為大家吃習慣了」。

有網友前天在臉書社團「路上觀察學院」中發文，感動寫下「佛心店面」。照片只見便當店在店門張貼公告，上面提到「近日雞肉價格較為平穩，因此調降如下：雞腿飯降10元（115元），雞排飯降5元（100元）」。

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貼文引來逾9千名網友按讚，有網友說「會隨著物價調降的店家會繼續支持」、「這種保育類餐廳要好好保護」、「真的有這種店？太扯」；有網友表示，這家便當店就位在台中市大甲區蔣公路，不少網友回應要朝聖支持，笑稱「欠教訓，讓大家用新台幣讓他提早下班」、「好心到真的要拿錢錢來揍他一頓」！

記者今天電訪該店家，老闆娘表示，貼文是去年10月就張貼了啦！因去年中雞肉狂漲價，迫不得已便當也跟著漲價，去年10月雞肉價格平穩，相關的便當也就跟著調降價格，「因為大家吃習慣了」。

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