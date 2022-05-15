遭控作勢打人 男委屈改名「含冤」 二審逆轉判無罪

男子被控作勢打女人，他自認冤屈而改名「含冤」，一審判拘役，台中高分院二審卻認為他真的是「含冤」，改判無罪確定。（記者張瑞楨攝）

2022/05/15 08:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名男子於前年11月，不滿建設公司水泥車佔用道路灌漿施工，怒罵蔡姓女員工「妳那麼老哪叫小女生」等語，並握拳逼近，作勢毆打蔡女，檢方偵查時，他否認指控，自認委屈而改名叫做「含冤」，台中地院法官不認為這位「含冤」先生是「含冤」，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元，他上訴二審，法官卻認為他真是「含冤」，蔡女似乎「誇大當時情境」，改判「含冤」確定。

判決書指出，該男子前年11月4日上午，見建設公司水泥車佔用馬路一半寬度灌漿施工，與指揮交通的蔡女起爭執，蔡女指控該男子辱罵「去死、去跳樓」、「妳怎麼那麼不要臉，你那麼老了，哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，右手握拳舉高作勢要打人，被工人制止。

該男子於檢方偵查起訴後，可能甚感委屈冤枉，改名為「含冤」，台中地院審理時，「含冤」先生否認上述指控，他辯稱，沒有說「妳不懂法，妳法字都不會寫」等語，也沒有舉起手握拳作勢打人。

不過，一審法官勘查現場錄音，卻聽到「含冤」先生指責蔡女，「去死」、「妳去吃老鼠藥」，以及蔡女對旁人說「他就是一直要打我啊」，再加上另有工人作證說，「含冤」先生握拳舉手朝蔡女逼近，顯示「含冤」先生有恐嚇危害安全之舉，觸犯公然侮辱與恐嚇犯行，一行為觸犯兩罪名，依刑法第55條規定，從重以恐嚇危害安全罪處斷，判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

「含冤」上訴二審，台中高分院認為，蔡女沒有法律專業背景，不是從事法律相關行業，「含冤」指責蔡女，「妳不懂法，妳法字都不會寫」，雖有嘲弄之意，卻是尚未達到貶損蔡女人格或人性尊嚴，不可容忍的程度，蔡女當時44歲，也非「小女生」，因此不構成公然侮辱。

至於恐嚇部分，法官認為，張姓證人說，只聽到吵架，沒見到「含冤」作勢打蔡女，另外，蔡女報案時，向警方宣稱，自己被打，「警方如再不來，對方就要把她打死」，顯示蔡女報案時，「誇大當時情境」之處，蔡女當時告訴旁人，「他就是一直要打我啊」，「含冤」回稱「我打你什麼？這邊有公共攝影機」，法官對於「含冤」是否握拳朝蔡女逼近，作勢毆打，存有合理懷疑，據此改判無罪，全案確定。

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