中尉無故不集合 飆罵士官長「操他媽的Ｘ、犯賤」判刑

鄭姓中尉無故不集合，還飆罵士官長穢語，被台中地院依公然侮辱罪判處拘役20日。（記者張瑞楨攝）

2022/05/05 08:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍第五地區支援指揮部運輸兵群的鄭姓中尉組長，自稱有碩士學位，卻於去年因士官長質問，為何無故不參加集合，他竟公然辱罵士官長，「操他媽的Ｘ，我他媽犯賤」，被憲兵隊移送法辦，法院審理時，他辯稱自己的意思是「他媽的我，是不是他小弟」、「我犯賤」，是自我解嘲，法官不採信辯詞，依公然侮辱罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決書指出，鄭姓中尉於修理工廠輪車所擔任組長，去年6月17日，他不滿一位士官長，以不佳態度質問「7點半集合有沒有問題？」，這位士官長還向修理工廠副廠長告狀，指鄭姓中尉無故不參加集會。

他於當天7時50分許，各所主官管宣導近期重要工作事項之際，於集合場辱罵士官長「操他媽的Ｘ，我他媽犯賤，一個士官長憑什麼叫組長集合，我是組長還要你士官長來管，我是你小弟嗎？」

鄭姓中尉否認公然侮辱之意，辯稱他講話的對象是副廠長，不是士官長，內容是「他媽的我，是不是他小弟」、「我犯賤」，是自己的自我，法官卻認為，在場其他證人作證，指鄭姓中尉確實有辱罵之語，至於鄭姓中尉指控，他被士官長「帶風向、職場霸凌、抗命」等，因與此案犯罪事實無關，法院認為無調查必要。

台中地院認為，鄭姓中尉不能妥善控制自身情緒，致士官長深感難堪，誠屬不該，雙方沒和解，且鄭姓中尉飾詞否認犯行，依公然侮辱罪判處拘役20日，可易科罰金與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法