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    中捷綠線日運量掉到剩2成 議員喊虧慘了

    中捷綠線運量因疫慘跌，日運量掉到剩2成，議員促加強提升。（記者蘇孟娟攝）

    中捷綠線運量因疫慘跌，日運量掉到剩2成，議員促加強提升。（記者蘇孟娟攝）

    2021/08/12 16:53

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕受國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，各行各業均受影響，台中捷運公司董事長林志盈今在議會回應議員質詢時，指出這週每日運量約1萬多人次，約是預估量的1/5，市議員曾朝榮喊「虧慘了」，促中捷公司加強「吸客」策略，交通局增設停車空間及轉乘運輸，開發搭乘意願；林志盈與交通局長葉昭甫均強調，已著手加強改善。

    曾朝榮表示，北屯區是台中人口成長最多的地區，且大坑步道人氣旺，中捷綠線終點站也在北屯，但因相關交通配套規劃不足，中捷綠線使用率不高， 也無助把外地人帶進北屯區休閒。他詢問中捷綠線目前運量如何，林志盈回應，這週每日運量約1萬多人次，約是預估量的1/5。

    曾朝榮認為，中捷綠線日運量僅剩2成，營運損失慘重，雖有疫情因素影響，中捷綠線究竟有沒有提昇運量的因應策略。

    林志盈強調，已著手規劃設法讓人潮回流，降級後針對常客推回饋專案，鼓勵多使用捷運等大眾運輸，另北屯區包括文心崇德站、文心中清站及四維國小站等，均是高運量站點，也將與沿線商家強化異業結盟，盼能帶動更多人潮搭綠線。

    不過，曾朝榮認為，林志盈只鎖定常客提供優惠的思維錯誤， 中捷與交通局更應加強檢討80%客源流失原因。他認為，客源流失癥結在於停車空間及轉銜公共運輸不足，讓想到大坑9號步道與大坑地區者，即使搭捷運至舊社站，在沒有公車或停車空間等交通接駁不便的限制下，自然放棄搭捷運，市府應加速建置停車資源，包括找民間土地開設停車場及公共運輸，讓中捷綠線增加運量。

    葉昭甫指出，已有鼓勵及輔導民間閒置土地設置停車場，包括提供整地費用補助等，盼解決停車問題。林志盈也稱，會另針對目標客群推出多元行銷策略，如多元票種宣傳、交通聯票（公車、iBike 及捷運）、異業合作、主題活動及配合市府活動等，帶動運量成長。

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