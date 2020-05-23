再添生力軍 中市通用計程車年底前超過60輛

多元化通用計程車5月新增車隊。（市府提供）

2020-05-23 21:34:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市補助計程車業者增購「通用計程車」，內部設有輪椅停放空間及上下車輔助裝置，除了原先提供服務的大都會車隊、台灣大車隊兩家業者，今年5月中華大車隊加入添購12輛生力軍，預計年底前全市將有超過60輛通用計程車服務市民，24小時全天候開放預約，以照顧身心障礙者及輪椅乘客行的需求。

交通局長葉昭甫表示，通用計程車與一般計程車相同，依台中市公告費率收費，車牌辨識也是白底紅字，也服務一般民眾；為了滿足身心障礙朋友、老人、行動不便者需求，額外增設輪椅升降台或活動式坡道，提供無障礙運輸服務，設備必須符合汽車運輸業管理規則、道路交通安全規則及車輛安全檢驗基準規定。

葉局長說，中市通用計程車隊原由大都會車隊、台灣大車隊兩家業者經營，今年新增中華大車隊加入服務，並推出「多元化通用計程車」，跳脫以往黃色計程車服務型態，以不同車身顏色服務市民。

交通局表示，交通局自2013年起陸續補助計程車業者購置37輛通用計程車，為擴大服務車輛，去年再向中央爭取1700萬元補助業者增購30輛通用計程車，民眾可撥打大都會車隊（市話04-4499178；手機55178）、台灣大車隊（市話04-40588888；手機55688）、中華大車隊（市話04-25311222），24小時全天候開放預約。

交通局指出，民眾搭車時如遇超收車資、態度不佳等情形，請提供車號及乘車時間、地點等資訊，電洽1999話務中心申訴，經查證屬實，市府將依公路法裁處9,000元至9萬元罰鍰。

多元化通用計程車5月新增車隊。（市府提供）

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