台灣即將進入超高齡社會 立委爆：通用計程車僅1％

2019-04-22 10:02

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行無障礙運輸專題報告。立委林俊憲表示，根據監察院報告，通用計程車數量不足，身障者有復康巴士，必須有殘障手冊，但老人或行動不便者無法使用，僅能依賴通用計程車，但占總計程車數的比例僅1％。

林俊憲指出，目前全台共計117.4萬名身障人口、老年343萬人，占總人口比例14.5％，且逐年上升，至114年更可能攀升至20％，台灣即將步入超高齡社會。

交通部推動通用計程車，提供行動不便者更多行動自主選擇，自102年起鼓勵地方政府申請補助購置，目前全國共計927輛。

交通部政次王國材說，每輛通用計程車補助40萬元，財政部配合免徵貨物稅、約60萬元，交通部持續全力推動業者汰換。但林俊憲說，通用計程車成本高，駕駛必須自行負擔70至130萬，相較一般計程車購車成本65萬高出一倍。

林俊憲說，各地方政府提供獎勵辦法，一個月超過50趟、每趟最高補助5000元，換算每年只多拿6萬元，現行補助缺乏誘因。通用計程車數量與車型少、營運成本高，駕駛投入意願不高，且常有駕駛不按表收費，淪為僧多粥少。

立委李昆澤也批評，國內通用計程車不足，主因誘因不足，但偏鄉需求量大，必須檢討。交通部路政司長陳文瑞說，確實整體車型價格較高，交通部已請車輛公會與業者引進國內平價車型。王國材承諾檢討提高誘因。

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