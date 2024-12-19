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    《屏東》47年前曾任教 旅美台人捐偏校30萬

    懇丁國小鵝鑾分校的孩子表演烏克麗麗感謝洪啓成（合掌者）的捐助。（記者蔡宗憲攝）

    懇丁國小鵝鑾分校的孩子表演烏克麗麗感謝洪啓成（合掌者）的捐助。（記者蔡宗憲攝）

    2024/12/19 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕四十七年前曾在恆春任教的旅美台人洪啓成），退休後有感於懇丁國小鵝鑾分校資源仍不足，昨天聯繫上熟識的鵝鑾鼻保安宮主委葉啟東，將以每年三萬元、分十年捐給鵝鑾分校三十萬元，希望幫助偏鄉孩子，分校孩子們昨天特別表演拿手的烏克麗麗表達感謝之意。

    七十歲的洪啓成於一九七七年間到墾丁國小鵝鑾分校服務，指導孩子學習速讀，獲得不錯成效；他認為只要有足夠的教育資源，偏鄉孩子的學習能力不會輸給都會區的孩子。

    洪啓成後來考取彰師大並通過托福考試赴美，順利進入美國知名上市企業服務，如今兩個孩子已成年工作穩定，不需他操心，於是聯繫上當年曾在學校服務的主任、現鵝鑾鼻保安宮主委葉啟東，表達將以每年三萬元、分十年捐助鵝鑾分校的意願，若學校還有其他需求，他也會加碼協助。

    墾丁國小校長許淑真表示，非常感謝洪啓成的愛心，鵝鑾分校的孩子們在潛水、打鼓、烏克麗麗、美術等各項才藝都出類拔萃，學校將把善款投入學習資源，希望孩子們日後有能力時，也能學習洪啓成的精神，回饋社會。

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