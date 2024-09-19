屏東伯公照護站 9成照服員精通客語

在伯公照護站中，孩童向長輩請教客語。（屏東縣府提供）

2024/09/19 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為全面照護客庄長輩，設置三十一處「伯公照護站」，並首度與長照機構合作，將客語納入職前訓練課程，目前照服員精通客語比例與客家人口比例符合度近九成，共同語言的親切感讓長輩們更願意走入站點。

共同語言讓長輩們更願意走入站點

屏縣府客家事務處長李明宗表示，屏縣客家人口比例為二十三％，精通客語長照服務人員比例為二十．六六％，照服員精通客語比例與客家人口比例符合度近九十％，盼能達成百分之百目標，提升照護品質。

伯公照護站中，內埔鄉燈籠花社區營造協會以「青銀共融與老幼同樂」的模式，透過青年行動力，結合銀髮族經驗與孩童活力再造高齡社區，老、中、青三代同站的特色，更成為全國首創青銀共融的示範點。

七十六歲的李永英說，退休後來到伯公照護站交了許多朋友，課程多元、快樂又好玩，最享受的是與孩子們聊天、玩樂的時光；內埔國小四年級的陸唯宸表示，到伯公照護站印象最深刻的是學習客家話與手作。

燈籠花社區營造協會社工師黃崇能說，透過課程設計與遊戲交流，孩子們不僅能輕鬆學客語，阿公阿嬤們也都非常期待每次的課程活動。

縣府表示，伯公照護站提供銀髮長輩健康促進活動、老幼同樂、客語照服員培訓等服務，長輩們走入站點後，變得很活潑，未來將持續舉辦客家文化與老幼同樂活動，完善客庄長照資源，讓長者們在地安老。

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