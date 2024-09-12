東港迎王祭將展開 優人神鼓獻藝

優人神鼓近期在東隆宮廟埕緊鑼密鼓的排演，將演出《金剛心》。（記者陳彥廷攝）

2024/09/12 05:30

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕屏東迎王平安祭典九月盛大展開，小琉球迎王活動結束後，東港迎王盛會接著將在二十八日展開，知名的藝術團體優人神鼓十四日晚間將與東港在地藝陣東隆宮大漢樂團、聖德宮十二家司等團體於東隆宮大廟埕共同演出《金剛心》，結合宗教祭儀與表演藝術，現場將有超過百人共同展演，為東港迎王熱身。

縣府表示，優人神鼓本次在東港演出《金剛心》為團隊最經典的作品，配合東港迎王平安祭典，將這齣經典戲碼重新編排，結合東港地區藝陣團隊共同匯演，展現優人神鼓以金剛之心拜王爺的虔誠心意。

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合作演出的東港在地團隊包含東隆宮大漢樂團、東港本司衙東興宮池府千歲駕前八家將、聖德宮姚府四千歲駕前十二家司、東港埔仔角轎班委員會等，透過表演藝術結合宗教祭儀，展現山與海的美妙交融，呈現出跨界合作的典範；精彩演出將在「i屏東~愛屏東」臉書全程直播。

縣府並獨家推出四款迎王套件組，有遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩都是追王的必備好物，民眾在演出當天(十四日)可至東隆宮前服務台選購，還有印製精美的導覽手冊供免費索取，詳細資訊可至屏東迎王官網查詢。

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