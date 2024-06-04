屏中田祐僖 台大醫學系繁星榜首

國立屏東高中學生田祐僖平日多元發展，今年錄取台大等四所大學的醫學系。 （記者羅欣貞攝）

2024/06/04 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中學生田祐僖今年透過繁星錄取國立台灣大學醫學系、個人申請錄取國立成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系及台北醫學大學醫學系，其中台大醫學系更是繁星正取一的榜首，表現亮眼。

田祐僖今年大學學測除了數學A考十四級分，其他科目都是十五級分，通過台大醫科繁星推薦第一階段後，在第二階段面試表現優異，最終正取第一錄取，在個人申請方面，也同時錄取成大、高雄醫大、台北醫大等三校醫學系，他決定念台大醫學系。

田祐僖國中教育會考5A9+，留縣升學屏中數理資優班，學業成績常排名第一，高中期間獲地科能力競賽全國三等獎、科展最佳鄉土教材獎、地理奧林匹亞國手，高一就通過英檢高級；校長陳國祥表示，田祐僖多才多藝，興趣與力都是跨多項領域，相當難得。

田祐僖說，他喜歡廣泛閱讀，覺得閱讀文字是一件有趣的事，可以體會不同的人、故事、情感表現，會選擇醫學系是因為出路比較廣。

屏東中學今年應屆畢業生共有八人次錄取醫學、牙醫系，除田祐僖之外，陳家和錄取高雄醫學大學醫學系、胡博鈞錄取國防醫學院醫學系，呂庭安錄取中國醫藥大學牙醫學系、張恩愷同學錄取國立陽明交通大學牙醫學系。

屏中數理資優班導師黃文榮表示，留縣升學除可減少通勤時間，還有教育部、縣府的留縣升學獎學金，屏中師資相當優良，可以給學生最好的照顧。

屏東高中今年畢業生共有八人次錄取醫學、牙醫系。（記者羅欣貞攝）

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