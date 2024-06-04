專責高級救護隊 屏縣年底成立

屏縣消防定期舉辦搶救聯合演練。（屏縣府提供）

2024/06/04 05:30

高屏首支緊急救護勁旅 將逐年提高技術員受訓人數

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣去年緊急救護急救成功率為二十．六七％，全國倒數第二，為提高救護量能，縣府年底將成立高屏首支專責高級救護隊，並逐年提高EMTP高級緊急救護技術員受訓人數；同時籌設中的屏東第三消防分隊，也可望在明年動工，強化消防救護量能。

去年急救成功率全國倒數第二

根據內政部消防署「二○二三年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救」成功人數統計表顯示，屏東縣有一千零二十一位傷病患到院前心肺功能停止，急救成功人數有兩百一十一人，急救成功率為二十．六七％，遠低於全國平均三十二．二二％，更是全國倒數第二，僅高於連江縣；另據統計，屏東縣實際執行救護人力有四百六十一人，中級EMT2有四百八十四人，占比八十九．六三％、高級EMTP有四十二人，占比八％。

縣長周春米表示將成立「專責高級救護隊」，藉此提高到院前的緊急救護能力，縣議員黃明賢昨天質詢時認為是正確政策方向，除了各項高階急救器材都應到位外，緊急救護技術員人力也相當重要。

消防局長李彬正指出，預計年底於消防局備援中心一、二樓成立專責高級救護隊，設十到十二名隊員，沒有轄區規劃，接獲救護案件屬到院前沒有呼吸心跳、重大車禍、重大災害發生，需要大量傷病患救災現場時，高救隊就會跟分隊同步到達現場；救護占消防工作八成，過去急救成功率偏低，經過這幾年TP受訓，並配合醫院急救處置，指導醫師到院前急救指導，急救成功率已經有所提高。

第三消防分隊可望明年動工

此外，屏東市現有兩個消防分隊，屏東分隊、屏二分隊，去年發生明揚大火事故，四名消防員不幸殉職，消防人力問題備受關注；李彬正表示，屏三分隊預定設在屏東市清溪段，現為警察局靶場，預計明年動工，希望能在二○二七年初完工，人力規劃二十到二十五人，與屏一、屏二形成消防鐵三角，確保區域救災救護量能。

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