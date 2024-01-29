玉皇宮春節交管引民怨 屏縣府：合法申請

玉皇宮廟會活動時警方對自由路進行交通管制。 （記者葉永騫攝）

2024/01/29 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市玉皇宮春節及天公生日廟會活動，往年自由路都會進行交通管制，玉皇宮前停車場也會停用舉辦夜市，交通及攤商造成的環境髒亂、噪音引發附近居民抗議，縣府民政處代理處長楊新發表示，交通管制是經過合法申請，夜市等活動今年已不同意舉辦。玉皇宮強調，夜市活動歷年來都不是廟方舉辦。

停車場擺夜市 玉皇宮：不是廟方舉辦

玉皇宮附近的居民陳情，玉皇宮每年舉辦宗教活動，都會借用對面萬年溪上的停車場辦理年節夜市，造成居民衛生困擾和噪音干擾，質疑有圖利之嫌，不能因為宗教活動而影響其他居民的交通、環境和安寧。

玉皇宮表示，萬年溪停車場辦夜市活動，歷年來都不是玉皇宮舉辦，夜市是由攤商自行主辦管理，不是廟方申請，縣府不同意夜市舉辦與玉皇宮無關，如有違規擺攤將由警方處理。

連10年天公生祈福 湧數萬名信眾

民政處代理處長楊新發說明，寺廟的重大節慶活動只要是合法申請，經過相關單位審查通過後就能舉辦，慈鳳宮辦活動時也會對中山路部分路段或者是永福路進行交通管制，玉皇宮等其他廟宇都是比照辦理，並沒有獨厚那一家，而玉皇宮每年的天公生日農曆初九，因為湧進數萬名信徒，因此廟方會事前向公路局申請交通管制，公路局則請屏東警方執行，祈福活動則是已連續舉辦十年，對交通影響不大。

對於使用萬年溪停車場辦夜市部分，春節夜市的舉辦以往是伴隨天公生日舉行，由攤商自行申請，今年玉皇宮已表明，夜市不是廟方的活動內容之一，夜市與廟方無關，由於廟方沒有申請，因此縣府沒核准夜市舉辦，所以今年的春節及天公生不會在該處舉辦夜市活動，如有違規擺攤將由警方進行取締。

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